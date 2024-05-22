В парламенте Франции поддержали передачу Украине конфискованных активов рф — Finance.ua

В парламенте Франции поддержали передачу Украине конфискованных активов рф Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В парламенте Франции поддержали передачу Украине конфискованных активов рф

Заявления о «поддержке Украины без ограничений» следует подкреплять конкретными действиями. В частности, конфискацией российских активов, замороженных в Европе, и их использованием для поддержки Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю, являющийся соавтором резолюции по конфискации.

«Меня беспокоит то, что нам необходимо действовать слаженно. Хорошо сказать, что нам нужно стремиться к победе в Украине, чтобы Украина победила россию. Но нам нужно быть последовательными. Я выступаю за конфискацию замороженных российских активов», — сказал он.

При этом Байю заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «стыдится этих ответных мер».

«Давайте возьмем эти деньги и отдадим их Украине на военные цели и на восстановление страны. На мой взгляд, это самая конкретная, самая непосредственная конкретная поддержка, которую мы можем предоставить. И я не понимаю, как можно говорить «нет ограничений» и занимать такую ​​двусмысленную позицию «, — сказал он.

По его словам, это проблема и для Франции, потому что правительство объявило об урезании бюджетных расходов на 10 млрд евро на государственные услуги, на образование, на здравоохранение и т. д.

«Поэтому население может не понять, как можно урезать 10 миллиардов на госуслуги и отдать три миллиарда Украине. Лучшее объяснение — это инвестиции. Но также чтобы облегчить эту меру для налогоплательщиков: мы конфискуем эти 200 миллиардов, и это поможет намного больше, чем когда-либо могли бы сделать французские налогоплательщики», — заявил депутат.

Байю заявил, что для того чтобы Франции полностью поверили, она должна конфисковать российские активы, а Европа должна сделать то же самое.

«И эта позиция очень и очень широко разделяется. У нас около 150 депутатов, более 25% депутатов во Франции это поддерживают, они подписали резолюцию об изъятии этих денег. Мы хотим проголосовать, мы хотим пойти на этот смелый шаг, а президент сдерживается» , — добавил депутат.

Использование российских активов

Напомним, Совет ЕС 21 мая одобрил ряд решений по использованию прибыли от замороженных активов россии для поддержки Украины.

Деньги будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины и потребностей в реконструкции.

В частности, 90% средств будут передаваться в Европейский фонд мира, а оставшиеся 10% - на программы ЕС, финансируемые из бюджета блока.

При этом в ЕС пока не рассматриваются вопросы конфискации и передачи всех замороженных российских активов. Большинство российских активов заморожено в Бельгии, поскольку там находится депозитарий Euroclear.

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