Ford сократит сложность линейки своих продуктов — Finance.ua

Ford сократит сложность линейки своих продуктов 07.04.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Ford планирует значительное снижение сложности своей линейки продуктов, начиная с 2024 модельного года.

Об этом заявил руководитель отдела разработки продукции автопроизводителя Джим Баумбик, передает Reuters.

В то же время, компания планирует разработать больше вариантов определенных модельных рядов авто, таких как внедорожник Bronco, поскольку они дают на 30% больше прибыли по сравнению с базовой моделью.

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Также Ford планирует увеличить мощность, чтобы создать больше компактных пикапов Maverick.

В свою очередь исполнительный директор Ford Джим Фарли сказал, что линейка продуктов компании и архитектуры авто слишком сложна и дорога. Фирма сокращает миллиарды операционных расходов после того, как прибыль автопроизводителя в 2022 году не оправдала ожиданий инвесторов.

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