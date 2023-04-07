Ford сократит сложность линейки своих продуктов — Finance.ua

Ford сократит сложность линейки своих продуктов
Ford планирует значительное снижение сложности своей линейки продуктов, начиная с 2024 модельного года.
Об этом заявил руководитель отдела разработки продукции автопроизводителя Джим Баумбик, передает Reuters.
В то же время, компания планирует разработать больше вариантов определенных модельных рядов авто, таких как внедорожник Bronco, поскольку они дают на 30% больше прибыли по сравнению с базовой моделью.
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Также Ford планирует увеличить мощность, чтобы создать больше компактных пикапов Maverick.
В свою очередь исполнительный директор Ford Джим Фарли сказал, что линейка продуктов компании и архитектуры авто слишком сложна и дорога. Фирма сокращает миллиарды операционных расходов после того, как прибыль автопроизводителя в 2022 году не оправдала ожиданий инвесторов.
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