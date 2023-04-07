Ford сократит сложность линейки своих продуктов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford сократит сложность линейки своих продуктов

Технологии&Авто
10
Ford планирует значительное снижение сложности своей линейки продуктов, начиная с 2024 модельного года.
Об этом заявил руководитель отдела разработки продукции автопроизводителя Джим Баумбик, передает Reuters.
В то же время, компания планирует разработать больше вариантов определенных модельных рядов авто, таких как внедорожник Bronco, поскольку они дают на 30% больше прибыли по сравнению с базовой моделью.
Читайте также
Также Ford планирует увеличить мощность, чтобы создать больше компактных пикапов Maverick.
В свою очередь исполнительный директор Ford Джим Фарли сказал, что линейка продуктов компании и архитектуры авто слишком сложна и дорога. Фирма сокращает миллиарды операционных расходов после того, как прибыль автопроизводителя в 2022 году не оправдала ожиданий инвесторов.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.