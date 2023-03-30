Ford представил новые модели пикапа Ranger (фото) — Finance.ua

Ford представил новые модели пикапа Ranger (фото)
Компания Ford представила новые модели Ranger — внедорожники Wildtrak X и Tremor, дополнив линейку пикапа в Европе. Об этом говорится на сайте автопроизводителя.
Как отмечают в компании, обе модели имеют существенно переработанное шасси с обновлением подвески, в частности усовершенствованные амортизаторы Bilstein, а также обновленный дизайн.
Wildtrak X получил увеличенный на 26 мм клиренс и расширенный на 30 мм путь. Авто имеет перенастроенное рулевое управление, а также усиленную защиту днища. Также пикап получил ряд электронных систем для езды по бездорожью, в частности режим Rock Crawl.
Ключевыми особенностями Tremor стали защитная дуга в кузове, подножках и буксировочных петлях.
Оба варианта Ranger получили темные решетки радиатора, особый цвет кузова и эксклюзивное оформление салона, которого нет в других комплектациях.
Автомобили оснащены 205-сильным 2-литровым дизельным двигателем EcoBlue, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Первые поставки Ranger Wildtrak X и Tremor в Европе ожидаются с августа 2023 года.
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