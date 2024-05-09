Ford прекращает выпуск самой популярной модели — Finance.ua

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Ford прекращает выпуск самой популярной модели

Технологии&Авто
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Ford прекращает выпуск самой популярной модели
Ford прекращает выпуск самой популярной модели
Немецкий автопроизводитель Ford заявил, что снимет с производства свою самую популярную модель — Focus. А именно — модель С-класса прекратят выпускать в середине 2025 года.
Об этом изданию Autocar заявил руководитель европейского филиала Ford Motor Мартин Сандер.
«Ford пока не планирует продолжать выпуск Focus. В то же время концерн сконцентрируется на создании электромобилей и вскоре мы увидим увеличение объемов производства модели. Кроме того, уже к концу нынешнего года ожидается расширение электрической линейки марки», — сказал он.
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Вместе с тем Ford не исключают возможности создания компактных электрокаров размером с Focus или Fiesta. Однако они появятся после того, как на европейский рынок выведут четыре электрокроссовера.
«Причиной отказа от Ford Focus стала не только ставка на электромобили, но и снижение спроса на модель, ведь покупатели предпочитают кроссоверы. Если в 2014 году было продано 870 тысяч Ford Focus, то в 2020 — уже 207 тыс., а в 2022 — только 93 тыс. Модель уже покинула североамериканский рынок», — добавил Сандер.
По материалам:
Корреспондент.net
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