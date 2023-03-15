Ford прекращает производство минивэнов из-за низкого спроса — Finance.ua

Ford прекращает производство минивэнов из-за низкого спроса Сегодня 04:51 — Технологии&Авто

Ford прекращает производство минивэнов из-за низкого спроса

Компания Ford продолжает трансформацию модельной линейки в Европе. На днях стало известно, что уже летом следующего года в отставку отправят Fiesta, а теперь выяснилось, что под нож пустят и минивэны Galaxy и S-Max.

Последние экземпляры Galaxy и S-Max сойдут с конвейера весной 2023 года, и прямой замены ни у того, ни у другого не будет. На решение повлиял невысокий спрос на Galaxy и S-Max: за прошлый год в Европе было продано всего 4,7 тысяч и 7,4 тысяч таких машин соответственно.

В общей сложности Ford удалось продать более 820 тысяч экземпляров Galaxy и примерно 520 тысяч S-Max. В настоящее время обе модели уже нельзя купить у дилеров, а завод в Валенсии, где производятся Galaxy и S-Max, к весне 2023 г. будет отрабатывать уже принятые заказы. На том же заводе недавно собирали и Mondeo для европейского рынка, но его отправили в отставку еще раньше — весной этого года.

Возвращаясь к Galaxy и S-Max, последнее большое обновление эти модели пережили в 2021-м — тогда в Европе были представлены гибридные модификации минивэнов. Электрифицированные S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid оснащались «атмосферником» объемом 2,5 литра, работающим по циклу Аткинсона, электромотором, вариатором и тяговой батареей на 1,1 киловатт-часа. В смешанном цикле они потребляли около 6,5 литра топлива на 100 километров и выбрасывают в воздух на десять процентов меньше CO₂, чем дизельные аналоги — 146-147 и 148-149 граммов на километр.

Что касается упомянутой Fiesta, то ей дали срок в Европе до лета 2023-го, после чего производство модели на заводе в Германии будет завершено. Как и в случае с Galaxy и S-Max, преемника у Фиесты не будет, хотя частично его может заменить электрический кросс-хэтчбек Puma. В европейском офисе Ford объяснили, что компания «упрощает и оптимизирует модельный ряд, чтобы адаптировать его к потребительскому спросу».

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Телеканал 24 По материалам:

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