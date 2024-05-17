Чат-бот Grok теперь доступен в Европе — Маск Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

Чат-бот Grok теперь доступен в Европе — Маск

Grok, чат-бот с искусственным интеллектом от компании xAI, стал доступным для некоторых пользователей на европейском континенте.

Об этом в соцсети Х заявил глава компании Илон Маск.

«Grok сейчас доступен в Европе», — написал он.

В компании Х добавили, что изначально доступ поискового ассистента будет предоставлен для премиум-подписчиков соцсети X.

«По завершении выборов в Европарламент мы продолжим развертывание контекстуализированных трендов для всех пользователей», — добавили в компании.

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Напомним, в ноябре прошлого года компания американского миллиардера Илона Маска xAI представила чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), после выхода из ранней бета-версии он станет доступен только пользователям X Premium+.

Укрінформ По материалам:

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