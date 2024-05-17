Чат-бот Grok теперь доступен в Европе — Маск
Grok, чат-бот с искусственным интеллектом от компании xAI, стал доступным для некоторых пользователей на европейском континенте.
Об этом в соцсети Х заявил глава компании Илон Маск.
«Grok сейчас доступен в Европе», — написал он.
В компании Х добавили, что изначально доступ поискового ассистента будет предоставлен для премиум-подписчиков соцсети X.
«По завершении выборов в Европарламент мы продолжим развертывание контекстуализированных трендов для всех пользователей», — добавили в компании.
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Напомним, в ноябре прошлого года компания американского миллиардера Илона Маска xAI представила чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), после выхода из ранней бета-версии он станет доступен только пользователям X Premium+.
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