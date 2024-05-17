Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото) — Finance.ua
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Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото)

Технологии&Авто
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Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото)
Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото)
В Украине в скором времени появится новая Skoda Octavia 2024. Популярная модель С-класса прошла обновление и уже поступила в производство. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Skoda в Украине.
Skoda Octavia 2024 узнается в первую очередь по новой передней части с измененным фарам. В салоне установлен увеличенный тачскрин. В Украине по-прежнему будут доступны лифтбек и универсал.
Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото)
Новая Skoda Octavia в Украине будет доступна только в 150-сильных модификациях. В частности, предлагаются бензиновые турбомоторы объемом 1,4 и 1,5 л, а также 2,0-литровый турбодизель. Есть версии с 6-ступенчатой ​​механической и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП, а также 7-ступенчатым роботом DSG.

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Цена Skoda Octavia в Украине стартует от 1 070 969 гривен. Базовая версия Essence получила диодные фары, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник.
Новая Skoda Octavia 2024 выйдет на украинский рынок: цены (фото)
Вариант Selection (от 1 170 764 гривен) добавляет камеру, подогрев кресел и лобового стекла, а топовая версия Sportline (от 1 450 270 гривен) — отделка салона искусственной кожей, матричные фары, подогрев руля и цифровую панель приборов.
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По материалам:
Фокус
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