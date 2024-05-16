В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто — Finance.ua

В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто

В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В частности, увеличилось количество предоставленных услуг, осуществленных по договору дарения.

«В марте этого года по договору дарения было перерегистрировано около 700 транспортных средств. В апреле число предоставленных услуг по договору дарения возросло почти до 5 200. Это касается перерегистрации автомобилей на родственников: муж, жена, родители, дети — по упрощенной процедуре», — сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в сервисных центрах МВД было добровольно передано на военные нужды около 3 тысяч автомобилей.

Что нужно знать о процедуре перерегистрации ТС

Перерегистрация транспортных средств без смены владельца производится в случае:

получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования;

смены их владельцев, места стоянки, местонахождения или наименования владельцев-юридических лиц;

места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;

изменения цвета;

переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.

При перерегистрации транспортных средств при смене их владельцев снятие с учета таких транспортных средств не производится.

Какие документы нужны

В сервисный центр МВД подаются оформленные в установленном порядке документы, которые:

подтверждают правомерность приобретения транспортного средства;

заявление (заполняется в ТСЦ);

свидетельство о регистрации;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица) покупателя и продавца или:

временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное проживание; вид на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

виды на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.

(в случае отсутствия в указанных документах сведений о зарегистрированном месте жительства внутренне перемещенные лица дополнительно представляют справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в котором указано фактическое место жительства, или предъявляют его отображение в электронной форме на Портале Дія, в частности с использованием мобильного приложения)

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

платежные документы (квитанции), удостоверяющие оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.

* заключение/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, которые вносятся в электронный реестр работниками экспертной службы МВД (не обязательно и проводится по желанию при перерегистрации транспортного средства).

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