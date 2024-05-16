В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто — Finance.ua
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В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто

Технологии&Авто
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В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто
В сервисных центрах МВД заявили об ажиотаже на услугу перерегистрации авто
В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
В частности, увеличилось количество предоставленных услуг, осуществленных по договору дарения.
«В марте этого года по договору дарения было перерегистрировано около 700 транспортных средств. В апреле число предоставленных услуг по договору дарения возросло почти до 5 200. Это касается перерегистрации автомобилей на родственников: муж, жена, родители, дети — по упрощенной процедуре», — сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

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Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в сервисных центрах МВД было добровольно передано на военные нужды около 3 тысяч автомобилей.

Что нужно знать о процедуре перерегистрации ТС

Перерегистрация транспортных средств без смены владельца производится в случае:
  • получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не пригодного для пользования;
  • смены их владельцев, места стоянки, местонахождения или наименования владельцев-юридических лиц;
  • места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;
  • изменения цвета;
  • переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.
При перерегистрации транспортных средств при смене их владельцев снятие с учета таких транспортных средств не производится.

Какие документы нужны

В сервисный центр МВД подаются оформленные в установленном порядке документы, которые:
  • подтверждают правомерность приобретения транспортного средства;
  • заявление (заполняется в ТСЦ);
  • свидетельство о регистрации;
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица) покупателя и продавца или:
  • временное удостоверение гражданина Украины; вид на постоянное проживание; вид на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное проживание;
  • виды на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.
(в случае отсутствия в указанных документах сведений о зарегистрированном месте жительства внутренне перемещенные лица дополнительно представляют справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в котором указано фактическое место жительства, или предъявляют его отображение в электронной форме на Портале Дія, в частности с использованием мобильного приложения)
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);
  • платежные документы (квитанции), удостоверяющие оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.
* заключение/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, которые вносятся в электронный реестр работниками экспертной службы МВД (не обязательно и проводится по желанию при перерегистрации транспортного средства).
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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