Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото) — Finance.ua

Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото) 08.02.2024, 00:20 — Технологии&Авто

Представлен новый Ford Puma 2024. Самый компактный и самій дешевый кроссовер марки прошел обновление вслед за старшим братом Ford Kuga. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Кроссовер Ford Puma не слишком изменился снаружи — ему обновили решетку радиатора, фары и фонари. Впервые для модели доступна матричная оптика. Версия ST традиционно отличается более ярким дизайном с обвесом и 18-дюймовыми дисками.

Салон Ford Puma 2024 претерпел более серьезные изменения. Кроссовер получил новый руль, улучшенную виртуальную приборную панель и современную мультимедийную систему SYNC 4 с увеличенным 12-дюймовым тачскрином (благодаря ей стало меньше кнопок).

Список опций пополнили интернет 5G, камеры кругового обзора и система предупреждения столкновений во время движения задним ходом, а адаптивный круиз-контроль доработан.

Первоначально Ford Puma 2024 будет доступен только с 1,0-литровыми турбомоторами, дополненными 48-вольтной «мягкой» гибридной установкой. Стандартная модель доступна в версиях на 125 и 155 л. с., а вариант ST получил 170-сильный двигатель. А к концу года линейку пополнит электромобиль Ford Puma.

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Фокус По материалам:

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