Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый Ford Puma 2024. Самый компактный и самій дешевый кроссовер марки прошел обновление вслед за старшим братом Ford Kuga. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.
Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото)
Кроссовер Ford Puma не слишком изменился снаружи — ему обновили решетку радиатора, фары и фонари. Впервые для модели доступна матричная оптика. Версия ST традиционно отличается более ярким дизайном с обвесом и 18-дюймовыми дисками.
Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото)
Салон Ford Puma 2024 претерпел более серьезные изменения. Кроссовер получил новый руль, улучшенную виртуальную приборную панель и современную мультимедийную систему SYNC 4 с увеличенным 12-дюймовым тачскрином (благодаря ей стало меньше кнопок).
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Список опций пополнили интернет 5G, камеры кругового обзора и система предупреждения столкновений во время движения задним ходом, а адаптивный круиз-контроль доработан.
Ford представил свой самый доступный кроссовер (фото)
Первоначально Ford Puma 2024 будет доступен только с 1,0-литровыми турбомоторами, дополненными 48-вольтной «мягкой» гибридной установкой. Стандартная модель доступна в версиях на 125 и 155 л. с., а вариант ST получил 170-сильный двигатель. А к концу года линейку пополнит электромобиль Ford Puma.
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По материалам:
Фокус
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