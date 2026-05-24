Ford готовит новые автомобили для Европы на фоне давления китайских конкурентов

Ford запустит в Европе семь новых моделей
Ford к 2029 году запустит в Европе семь новых моделей. Так она стремится нарастить слабые продажи легковых автомобилей, противостоять жесткой конкуренции со стороны китайских соперников и сохранить преимущество на европейском рынке коммерческих автомобилей.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Наш план — действительно увеличить нашу долю рынка… на рынке, почти распадающемся по количеству конкурентов», — сказал Reuters европейский президент Ford Джим Баумбик. «Нам нужно выделяться из толпы».
Пять новых моделей Ford будут легковыми авто, в том числе малый электромобиль и малый электрический SUV, которые будут производить на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя, а также три SUV, которые выйдут в гибридных и полностью электрических версиях.
Второй по размеру автопроизводитель США также подверг критике курс Европы на электромобили, заявив, что «цели по CO2 должны отображать реальный потребительский спрос», а законодательство должно поддерживать plug-in гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода, а не только полностью электрические авто.
По материалам:
Економічна Правда
АвтоЕвропа
