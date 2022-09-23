Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом — Finance.ua

Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом Вчера 19:12 — Мир

Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом

В клубе миллиардеров произошли серьезные перемены. Все из-за смерти известного бизнесмена и инвестора из Южной Кореи.

Как пишет Forbes , Ким Чон Джу, также известный как Джей Ким, был основателем крупнейшей корейской игровой компании Nexon. Он скончался в феврале 2022 года в возрасте 54 лет. Детали об этом не раскрывали.

Кто стал самым молодым миллиардером мира

Дочери бизнесмена унаследовали акции холдинговой компании NXC. Речь идет о 30,78% активов для каждой из них согласно официальным документам. Базирующаяся в Южной Корее NXC является крупнейшим акционером компании Nexon, зарегистрированной на бирже Японии, с долей в размере почти 48%.

Доли дочерей Джей Кима в компании оценивают в 2,5 миллиарда долларов. После уплаты налогов капиталы наследниц будут составлять по 1 миллиарду долларов для каждой. Дело в том, что в Южной Корее один из самых больших налогов на наследство в мире. Так что суммарно они отдадут государству 3 миллиарда долларов.

Одна из его дочерей теперь стала самой молодой миллиардершей мира. Ей всего 18 лет. До нее этот статус принадлежал немцу Кевину Дэвиду Леманну. Его капитал Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов.

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Жена Ким Чон Джуа, которая до этого была миллиардершей, тоже унаследовала активы NXC от своего мужа. Ее доля составила 4,57%. Ю Чон Хен не только помогла основать компанию в 1994 году, но и остается самым крупным акционером с пакетом на 34%.

В этом году женщина также дебютировала в рейтинге самых богатых людей Южной Кореи с капиталом в 3 миллиарда долларов. В то время как в 2021 году Ким Чон Джу входил в тройку самых богатых людей страны. Его состояние оценивали в 10,9 миллиарда долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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