Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом

Мир
349
Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом
Forbes назвал самого молодого человека с миллиардным капиталом
В клубе миллиардеров произошли серьезные перемены. Все из-за смерти известного бизнесмена и инвестора из Южной Кореи.
Как пишет Forbes, Ким Чон Джу, также известный как Джей Ким, был основателем крупнейшей корейской игровой компании Nexon. Он скончался в феврале 2022 года в возрасте 54 лет. Детали об этом не раскрывали.

Кто стал самым молодым миллиардером мира

Дочери бизнесмена унаследовали акции холдинговой компании NXC. Речь идет о 30,78% активов для каждой из них согласно официальным документам. Базирующаяся в Южной Корее NXC является крупнейшим акционером компании Nexon, зарегистрированной на бирже Японии, с долей в размере почти 48%.
Доли дочерей Джей Кима в компании оценивают в 2,5 миллиарда долларов. После уплаты налогов капиталы наследниц будут составлять по 1 миллиарду долларов для каждой. Дело в том, что в Южной Корее один из самых больших налогов на наследство в мире. Так что суммарно они отдадут государству 3 миллиарда долларов.
Одна из его дочерей теперь стала самой молодой миллиардершей мира. Ей всего 18 лет. До нее этот статус принадлежал немцу Кевину Дэвиду Леманну. Его капитал Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов.
Читайте также
Жена Ким Чон Джуа, которая до этого была миллиардершей, тоже унаследовала активы NXC от своего мужа. Ее доля составила 4,57%. Ю Чон Хен не только помогла основать компанию в 1994 году, но и остается самым крупным акционером с пакетом на 34%.
В этом году женщина также дебютировала в рейтинге самых богатых людей Южной Кореи с капиталом в 3 миллиарда долларов. В то время как в 2021 году Ким Чон Джу входил в тройку самых богатых людей страны. Его состояние оценивали в 10,9 миллиарда долларов.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.