Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика) — Finance.ua

Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика) Сегодня 21:23 — Мир

Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика)

Компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей.

В основу рейтинга легли данные компании New World Wealth, отслеживающей тенденции международной миграции частного капитала.

Отмечается, что топ-10 самых богатых городов определялись по количеству проживающих в них хайнетов (HNWI — людей, чье состояние превышает 1 млн долл.). Также рейтинг дает представление о количестве проживающих в этих городах мультимиллионеров (состояние от 10 млн долл.) и центимиллионеров (состояние от 100 млн долл.).

Первые пять мест рейтинга заняли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. При этом порядок городов с наибольшим количеством центимиллионеров несколько отличается — за Нью-Йорком, где проживает 737 владельцев состояния от 100 млн долл., следует Сан-Франциско (623), затем Лондон (406), Сингапур (336) и Токио (263).

Далее в топ-10 разместились Лос-Анджелес и Малибу, Чикаго, Хьюстон, Пекин и Шанхай.

В Топ-20 самых богатых городов мира также вошли Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

При этом, по мнению экспертов компании New World Wealth, масса богатых жителей Дубая, Мумбая и Шэньчжэня настолько быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в Топ-20 самых богатых городов планеты.

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УНІАН По материалам:

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