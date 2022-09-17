Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика) — Finance.ua
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Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика)

Мир
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Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика)
Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика)
Компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей.
В основу рейтинга легли данные компании New World Wealth, отслеживающей тенденции международной миграции частного капитала.
Отмечается, что топ-10 самых богатых городов определялись по количеству проживающих в них хайнетов (HNWI — людей, чье состояние превышает 1 млн долл.). Также рейтинг дает представление о количестве проживающих в этих городах мультимиллионеров (состояние от 10 млн долл.) и центимиллионеров (состояние от 100 млн долл.).

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Первые пять мест рейтинга заняли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. При этом порядок городов с наибольшим количеством центимиллионеров несколько отличается — за Нью-Йорком, где проживает 737 владельцев состояния от 100 млн долл., следует Сан-Франциско (623), затем Лондон (406), Сингапур (336) и Токио (263).
Далее в топ-10 разместились Лос-Анджелес и Малибу, Чикаго, Хьюстон, Пекин и Шанхай.
Названы города мира с наибольшим количеством богачей (инфографика)
В Топ-20 самых богатых городов мира также вошли Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.
При этом, по мнению экспертов компании New World Wealth, масса богатых жителей Дубая, Мумбая и Шэньчжэня настолько быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в Топ-20 самых богатых городов планеты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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