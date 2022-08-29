Фондовый рынок США упал на заявлениях Пауэлла, Dow Jones показал максимальное снижение с мая — Finance.ua

Фондовый рынок США упал на заявлениях Пауэлла, Dow Jones показал максимальное снижение с мая Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

Фондовый рынок США упал на заявлениях Пауэлла, Dow Jones показал максимальное снижение с мая

Фондовые индексы США резко снизились в пятницу на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать усиление денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов и было максимальным в процентном выражении с 18 мая. S&P 500 и Nasdaq Composite показали резкое снижение с июня.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более «ястребиными», чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить какие-либо надежды инвесторов на то, что дальнейшее усиление политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

«Мы целенаправленно двигаем нашу политику в состояние, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность», — сказал Пауэлл.

«Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще большую боль», — заявил он.

«Трейдеры ждали от Пауэлла жестких заявлений, но услышав именно их отреагировали негативно, — отмечает инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эрон, слова которого приводит Dow Jones. — Такое ощущение, что они наивно надеялись на возможность изменения мнения Пауэлла, а он вместо этого усилил риторику».

«Ключевой вывод из речи Пауэлла — это то, что он закрыл двери для идеи о возможности разворота политики ФРС в краткосрочной перспективе», — говорит аналитик BNY Mellon Investment Management Джейк Джолли.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.

Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы выросли на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго — на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

Подындекс акций технологических компаний стал лидером снижения среди отраслевых индикаторов S&P 500 в пятницу, потеряв 4,3%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) — на 3,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) — на 4,6%.

в пятницу, потеряв 4,3%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) — на 3,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) — на 4,6%. Акции Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. упали в цене на 13,5% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила выручку во втором финквартале на 9%, однако показатель не оправдал прогнозов рынка.



(SPB: DELL) Inc. упали в цене на 13,5% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила выручку во втором финквартале на 9%, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Стоимость бумаг VMWare Inc. (SPB:VMW) опустилась на 2,5%. Американский разработчик технологий в области облачной инфраструктуры зафиксировал 16% снижение чистой прибыли во втором финквартале. Прибыль без учета разовых факторов и выручка компании превзошли ожидания экспертов.



(SPB:VMW) опустилась на 2,5%. Американский разработчик технологий в области облачной инфраструктуры зафиксировал 16% снижение чистой прибыли во втором финквартале. Прибыль без учета разовых факторов и выручка компании превзошли ожидания экспертов. Стоимость акций Electronic Arts (SPB: EA) Inc. поднялась на 3,5% на информации о том, что Amazon.com Inc. собирается сделать предложение о покупке компании.



(SPB: EA) Inc. поднялась на 3,5% на информации о том, что Amazon.com Inc. собирается сделать предложение о покупке компании. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 1008,38 пункта (3,03%) и составил 32283,4 пункта.



к закрытию рынка в пятницу упал на 1008,38 пункта (3,03%) и составил 32283,4 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 141,46 пункта (3,37%) — до 4057,66 пункта.



снизился на 141,46 пункта (3,37%) — до 4057,66 пункта. Nasdaq Composite потерял 497,56 пункта (3,94%) и составил 12141,71 пункта.



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