Цифры Независимости: акции компаний, которые чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Цифры Независимости: акции компаний, которые чаще всего покупают украинцы
В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.
Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые находятся рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим об акциях, которые чаще всего покупают украинцы.
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Фондовый рынок достаточно интересный и популярный инструмент для инвестиций в Украине. Несмотря на длительную почти шестимесячную паузу из-за полномасштабной войны, регулятор в августе разрешил возобновить торги на украинском фондовом рынке.
Сколько счетов на куплю-продажу акций открыли украинцы за последние несколько лет? К сожалению, украинский фондовый рынок не получил должного развития. В период с 1991 по 2021 год на бирже зарегистрировано примерно 10 тыс. счетов физических лиц. Однако «импульс развития» рынок получил с появлением на бирже акций иностранных эмитентов и запуском мобильных приложений для инвестиций через зарубежные фондовые площадки. На начало февраля этого года в одном MonoInvest было зарегистрировано более 20 тыс. счетов.
Однако, по данным Roboforex, украинские компании не стремятся к публичности по следующим причинам:
- слабая защищенность акционеров;
- высокий уровень бюрократизации;
- отсутствие налоговой мотивации для сбережений в ценных бумагах;
- недоступность проведения биржевых торгов зарубежными ценными бумагами с расчетами в иностранной валюте;
- технологическая отсталость биржевой инфраструктуры.
Портрет инвестора и ТОП акций, которые покупают украинцы
Типичный украинский инвестор — это бизнесмен или квалифицированный специалист, сформировавший свой резервный фонд. Эти ресурсы он стремится сохранить и приумножить. Первые сделки, как правило, совершаются им по покупке ОВГЗ.
В январе 2022 г. на Украинской фондовой бирже соглашения с иностранными бумагами составляли 18,33% от общего объема торгов. Хотя если посмотреть на статистику последних трех лет, более 90% сделок приходятся на ОВГЗ. В первую очередь — из-за малого выбора для инвесторов среди украинских эмитентов: на отечественном рынке можно приобрести акции только 7 компаний.
Если говорить о самых популярных ценных бумагах, то в Альфа-Банке говорят, что с момента предоставления клиентам банка возможности покупки акций международных компаний и начала войны чаще всего пользователи Sense покупали акции таких международных компаний как:
- Intel
- Apple
- Pfizer
- CSX
- Coca Cola
- Advanced Micro Devices
- Bank of America
- Exxon Mobil
- PayPal
- Microsoft
- Nvidia
- Chevron
- Starbucks
- Visa
Как покупают акции сейчас?
После того как НКЦБФР снова разрешила обращение акций в Украине, их покупка происходит в штатном режиме: в обычной («бумажной») и электронной форме. Спросом пользуются те же «военные» ОВГЗ и бумаги иностранных эмитентов. Последние частично используются как легальный механизм вывода капитала из Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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