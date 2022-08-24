Цифры Независимости: акции компаний, которые чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Цифры Независимости: акции компаний, которые чаще всего покупают украинцы Сегодня 21:05 — Фондовый рынок

Цифры Независимости: акции компаний, которые чаще всего покупают украинцы

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые находятся рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим об акциях, которые чаще всего покупают украинцы.

Фондовый рынок достаточно интересный и популярный инструмент для инвестиций в Украине. Несмотря на длительную почти шестимесячную паузу из-за полномасштабной войны, регулятор в августе разрешил возобновить торги на украинском фондовом рынке.

Сколько счетов на куплю-продажу акций открыли украинцы за последние несколько лет? К сожалению, украинский фондовый рынок не получил должного развития. В период с 1991 по 2021 год на бирже зарегистрировано примерно 10 тыс. счетов физических лиц. Однако «импульс развития» рынок получил с появлением на бирже акций иностранных эмитентов и запуском мобильных приложений для инвестиций через зарубежные фондовые площадки. На начало февраля этого года в одном MonoInvest было зарегистрировано более 20 тыс. счетов.

Однако, по данным Roboforex, украинские компании не стремятся к публичности по следующим причинам:

слабая защищенность акционеров;

высокий уровень бюрократизации;

отсутствие налоговой мотивации для сбережений в ценных бумагах;

недоступность проведения биржевых торгов зарубежными ценными бумагами с расчетами в иностранной валюте;

технологическая отсталость биржевой инфраструктуры.

Портрет инвестора и ТОП акций, которые покупают украинцы

Типичный украинский инвестор — это бизнесмен или квалифицированный специалист, сформировавший свой резервный фонд. Эти ресурсы он стремится сохранить и приумножить. Первые сделки, как правило, совершаются им по покупке ОВГЗ.

В январе 2022 г. на Украинской фондовой бирже соглашения с иностранными бумагами составляли 18,33% от общего объема торгов. Хотя если посмотреть на статистику последних трех лет, более 90% сделок приходятся на ОВГЗ. В первую очередь — из-за малого выбора для инвесторов среди украинских эмитентов: на отечественном рынке можно приобрести акции только 7 компаний.

Если говорить о самых популярных ценных бумагах, то в Альфа-Банк е говорят, что с момента предоставления клиентам банка возможности покупки акций международных компаний и начала войны чаще всего пользователи Sense покупали акции таких международных компаний как:

Intel

Apple

Pfizer

CSX

Coca Cola

Advanced Micro Devices

Bank of America

Exxon Mobil

Facebook

PayPal

Microsoft

Nvidia

Chevron

Starbucks

Visa

Как покупают акции сейчас?

После того как НКЦБФР снова разрешила обращение акций в Украине, их покупка происходит в штатном режиме: в обычной («бумажной») и электронной форме. Спросом пользуются те же «военные» ОВГЗ и бумаги иностранных эмитентов. Последние частично используются как легальный механизм вывода капитала из Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.