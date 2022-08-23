Bitcoin VS доллар. Как менялся курс Bitcoin за последние годы, и какие события на это влияли — Finance.ua

Bitcoin VS доллар. Как менялся курс Bitcoin за последние годы, и какие события на это влияли Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Bitcoin VS доллар. Как менялся курс Bitcoin за последние годы, и какие события на это влияли

В 2022 году главная криптовалюта пережила одно из самых больших падений в своей истории. Однако оно было далеко не первым — с самого начала своего создания цена на BTC довольно часто показывала американские горки. Поэтому мы решили рассказать о самых значительных событиях, влиявших на курс Bitcoin с момента его создания.

«Король криптовалют» появился еще в далеком 2009 году, и уже в конце года биржа New Liberty Standard Exchange зафиксировала первый обмен BTC на доллары: пользователи на форуме BitcoinTalk обменяли 5050 Bitcoin за 5,02 доллара через PayPal, установив цену в 0,00099 за одну монету. Проще говоря, цена составляла примерно одну десятую от одного цента.

И хотя BTC был официально запущен еще в начале января 2009 года, трудно найти хоть какую-нибудь стандартную цену до середины 2010 года. Все потому, что в те времена не было таких обменов, как сейчас. Однако данные стали доступны с июля 2010 года и хранятся до сих пор.

2010 году была проведена интересная сделка и приобретены самые дорогие пиццы за все времена существования человечества. Да-да, речь идет об истории, когда владелец «битков» — щедрая душа — заплатил за две пиццы 10 тыс. BTC. Эту операцию даже сейчас можно увидеть Именно вгоду была проведена интересная сделка и приобретены самые дорогие пиццы за все времена существования человечества. Да-да, речь идет об истории, когда владелец «битков» — щедрая душа — заплатил за две пиццы 10 тыс. BTC. Эту операцию даже сейчас можно увидеть по ссылке. Именно эта сделка считается первой, когда кто-то использовал виртуальную валюту, чтобы приобрести что-нибудь в реальном мире.

Согласно историческим данным Investing.com, в 2010 году цена Bitcoin не поднималась выше 0,40 доллара за монету, однако уже в феврале 2011 года цена превысила 1 доллар, а в мае перевалила за 8 долларов.

К июню 2011 года главная крипта выросла почти до $30 — это было невероятным ростом по сравнению с предыдущими месяцами. Однако именно этот показатель оказался пиковым, после чего «биток» пошел на убыль, скатившись до 2 долларов до конца 2011 года. В ноябре 2012 года Bitcoin пережил свой первый «халвинг» — изменение структуры вознаграждения для майнеров, когда они получают вдвое меньше биткоинов, чем добыча блоков в блокчейне. Это помогло активному развитию крипты в 2013 году, когда BTC начал привлекать больше внимания нецелевой аудитории — не «технарей», а рядовых людей. Интерес к криптовалюте подогревался, а цена на нее продолжала расти. Так, к началу марта стоимость Bitcoin превысила 40 долларов, а уже в апреле 2013 перевалила за 230 долларов.

Дальше началось настоящее ралли — прошла всего неделя, а BTC опустился до 68 долларов, однако уже через неделю он снова удвоился и торговался от 150 долларов. Эксперты называют этот период «пиком безумия в волатильности Bitcoin».

Новых высот «биток» достиг в том же 2013 году, правда, уже в конце года: в ноябре стоимость BTC впервые пересекла отметку в 1 тыс. долларов. Именно 30 ноября 2013 цена Bitcoin выросла до своего первого серьезного максимума в 1,153 доллара. Однако снова покорить эту вершину монета смогла только через несколько лет — 5 января 2017 года.

После пика в 2013 году Bitcoin отправился в двухлетнее пике: в апреле 2014 года он обвалился до 360 долларов, а в январе 2015 — до 170 долларов за монету. Почему так произошло? На рынок повлияли два основных фактора:

сначала в 2013 году Народный банк Китая полностью запрещает финансовые операции с Bitcoin;

затем в феврале 2014 года одна из самых первых криптобирж Mt.Gox заявляет о взломе хакерами (тогда было похищено 744 400 BTC, что считается абсолютным рекордом. — Ред.). Биржа сперва заявила о запрете на снятие средств, а затем и вообще объявила себя банкротом.

Эти события наводят настоящую панику на рынке — начинается первое затяжное падение Bitcoin, называемое «криптовалютной зимой».

Казалось бы — вот он, конец. Однако в том же 2015 году происходит долгосрочный разворот тренда, и к январю 2017 года «биток» отвоевывает свой предыдущий пик в 1 тыс. долларов. Это стало самым долгим восстановлением курса Bitcoin в истории. Вот здесь и начинается самая интересная и активная фаза жизни главной крипты.

К середине августа 2017 года Bitcoin превысил 4 тыс. долларов, после чего продолжает расти бешеными темпами. Розничные трейдеры узнают о криптовалюте, интересуются инвестициями в нее и увеличивают объемы и, соответственно, ценники.

Так, к декабрю 2017 года первая крыта поднимается все выше и выше, пока не достигает новой вершины в 19 тыс. долларов. Именно тогда фьючерсы на BTC начали торговаться на Чикагской бирже опционов, что еще больше подогрело интерес инвесторов к криптовалюте. Рыночная капитализация Bitcoin в этом году превысила $330 млрд.

После жаркого взлета 2017 года следующие 12 месяцев прошли для «битка» очень убыточно. Постепенная потеря позиций началась еще в январе 2018 года, когда Facebook, Twitter и Google запретили на своих площадках рекламировать криптовалюты и все, что с ними связано. Это ударило по ценам на токены: стоимость снижалась, майнеры активно продавали бизнес, часто становившийся убыточным. Вот так к декабрю 2018 года Bitcoin потерял почти 80% стоимости, упав до $3,1 тыс.

В июне 2019 года BTC попытался преодолеть медвежий кризис — криптовалюта преодолела отметку в 12 тыс. долларов. На максимуме в июле за одну монету давали более 12,3 тыс. долларов.

Bitcoin активно дорожал на фоне ожиданий: вот-вот должен был заработать институциональный Bitcoin — сервис Bakkt. В сентябре его наконец-то запустили, но проект не оправдал ожиданий и не привлек внимание инвесторов — а Bitcoin снова начал терять позиции, закончив 2019 год на отметке ниже 7 200 долларов.

С приходом нового 2020 года, несмотря на серьезный экономический кризис по всему миру, вызванный COVID-19, рынок криптовалют — нет, не падает — стабилизируется. Так, в разгар падения фондового рынка в первую волну пандемии COVID-19 Bitcoin колебался на уровне около 8 тыс. долларов. И вроде бы ничего не предвещало беды, однако 12 марта 2020 года «биток» резко падает — с 7 935 долларов до 4 826 долларов за один день (просадка более чем на 39%).

С апреля 2020 года первая крипта постепенно отвоевывала позиции и к октябрю смогла снова побороть планку в 13 тыс. долларов и в конце концов достичь почти 20 тыс. долларов в ноябре 2020 года, когда финансовые рынки поднялись из-за ликвидности Федерального резерва и перспективы вакцины против COVID-19.

Рост первой криптовалюты продолжился и в 2021 году, причем BTC ставил рекорды ежемесячно.

в середине января 1 BTC стоил 40 700 долларов,

20 февраля цена достигла 57 600 долл.,

13 марта — 61 100 долл.,

13 апреля — 63 600 дол.

Капитализация BTC уверенно превысила $1 трлн. Но после стремительного роста Bitcoin ожидало впечатляющее пике: Китай предупредил покупателей крипты, что собирается оказывать давление на отрасль, а впоследствии официально запретил любые транзакции с криптовалютами. После этих новостей BTC быстро теряет более 50% своей стоимости в течение нескольких месяцев.

В сентябре Китай объявляет, что все транзакции с криптой незаконны и даже иностранные вебсайты, предлагающие такие услуги китайским трейдерам, запрещены. Однако рынок не воспринимает эту новость, и к октябрю BTC возвращается на уровень свыше 60 тыс. долларов, а в ноябре 2021 года достигает нового исторического максимума — 68 789 долларов.

С начала 2022 года «биток» несколько раз приближался к красной зоне:

первый обвал до 42 тыс. долларов произошел на фоне новостей о протестах в Казахстане, который занимает второе место в мире по добыче BTC;

еще на 2 тыс. долларов BTC обрушили новости с заседания Федеральной резервной комиссии США. Американский регулятор заявил, что планирует увеличивать процентные ставки, из-за чего стоимость BTC упала до 40 тыс. долларов;

следующий крупный обвал произошел 22 января. Стоимость первой крупной валюты упала ниже 36 тыс. дол., иногда она достигала отметки 34,5 тыс. дол.

В общем, начало 2022 года оказалось не очень положительным для главной криптовалюты, и чем дальше — тем становилось хуже. Хотя в апреле цена BTC колебалась между 36-47 тыс. долларов, в мае стоимость «битка» начала снижаться до 19 тыс. долларов.

Один из сильнейших обвалов произошел 18 июня — тогда впервые с ноября 2020 года цена опустилась ниже 20 тыс. долларов, достигнув показателя в 17 тыс. долларов. В этот день рынок криптовалют потерял около 800 млрд долларов от своей капитализации.

BTC падал вместе с другими криптовалютами, поскольку инвесторы опасались, что проблемы у основных криптовалютных игроков могут вызвать более широкое потрясение рынка. Среди них и тот факт, что сервис криптокредитования Celsius с более чем 1 млн пользователей 13 июня объявил об остановке вывода средств в связи с «экстремальными рыночными условиями». Кроме того, в начале мая потерял привязку к доллару и перестал торговаться алгоритмический стейблкоин TerraUSD, что тоже пошатнуло рынок криптовалют.

19 июля Bitcoin вырос до отметки 22,8 тыс. долларов, что стало максимумом с 13 июня 2022 года, однако уже 26 июля упал до 20,7 тыс. долларов, что стало новым месячным минимумом.

После крутого пике вниз первая крипта постепенно восстанавливала позиции и росла в цене: к 15 августа ей удалось восстановиться до 24,8 тыс. долларов. Несмотря на это, уже несколько дней Bitcoin быстро теряет стоимость, поскольку инвесторы оценивают неоднозначные сигналы Федерального резерва относительно темпов повышения ключевой ставки.

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