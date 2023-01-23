Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций — Finance.ua
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Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций

Фондовый рынок
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Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций
Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций
Фонд международного развития, созданный правительствами стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) почти 50 лет назад, привлек 1 млрд долларов, продав свои первые в истории облигации.
Об этом сообщает Reuters.
Средства будут направлены на продовольственную безопасность, здравоохранение, инфраструктуру, образование, занятость и проекты в сфере возобновляемой энергетики.
Трехлетние облигации, по которым инвесторы получат 4,5%, также будут классифицированы как облигации «устойчивого развития».
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Это ярлык, который становится все более привлекательным для инвесторов, которые все чаще стремятся использовать свои ресурсы более экологично и социально полезными способами.
Руководитель отдела финансирования Фонда ОПЕК Мартина Миллс Янсен сообщила, что центральные банки Ближнего Востока, Европы и Азии и другие типы «официальных» учреждений, в том числе из Соединенных Штатов, составили 62% покупателей облигаций.
Коммерческие банки составили еще 19%, компании по управлению активами, страховые и пенсионные фонды — почти все остальное.
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Географически 52% покупателей были из региона Европы, Ближнего Востока и Африки, 27% — из Азиатско-Тихоокеанского региона и 21% — из Северной Америки.
Одним из условий Фонда является то, что он инвестирует только в страны — не члены ОПЕК.
Изначально он планировал продать облигации в прошлом году, но отложил эти планы, когда глобальный всплеск процентных ставок, вызванный инфляцией и войной в Украине, расшатал рынки финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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