ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть — Finance.ua

ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть Сегодня 14:32 — Энергетика

ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть

Организация стран-экспортеров нефти и союзники (ОПЕК+) договорилась придерживаться своих целей по добыче, поскольку нефтяные рынки пытаются оценить влияние замедления спроса Китая и ограничение цен на российский ресурс, пишет Reuters.

Это решение было принято через два дня после того, как страны «Большой семерки» договорились о ценовом потолке на нефть из россии.

Министры мониторингового комитета в следующий раз встретятся 1 февраля, а полное заседание запланировано на 3-4 июня.

В октябре ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового объема. Вашингтон обвинил организацию и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они встали на сторону россии, несмотря на войну в Украине.

В ОПЕК+ утверждали, что сократили добычу из-за более слабых экономических перспектив. Цены на нефть снизились с октября из-за замедления экономического роста в Китае и мире, а также более высоких процентных ставок.

Напомним, страны группы G7 согласовали предельную цену на импорт российской нефти на уровне $60 за баррель.

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

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УБР По материалам:

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