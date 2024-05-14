Фонд поддержки энергетики получил от Дании 5,3 млн евро нового взноса — Finance.ua

Фонд поддержки энергетики получил от Дании 5,3 млн евро нового взноса Сегодня 19:29 — Энергетика

Фонд поддержки энергетики Украины получил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В министерстве отметили, что общая сумма взносов Дании в Фонд составила около 17 млн ​​евро. Причем Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики еще в начале апреля 2022 года. Сам же фонд был создан в марте 2022 года.

Пресс-служба также сообщила, что на сегодняшний день общая сумма вкладов спонсоров в Фонд (включая анонсированные) уже достигла более 433 млн евро.

В то же время Рабочая группа по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли при Минэнерго была одобрена под закупку за счет средств Фонда запросов украинских энергетических компаний относительно оборудования, спецтехники и топлива на сумму более 452 млн евро.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.