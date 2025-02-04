Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации ЧАО «Винницабытхим» — Finance.ua

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации ЧАО «Винницабытхим»
Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к приватизации ЧАО «Винницабытхим».
По сообщению ФГИУ, предприятие планируют выставить на открытый аукцион.
Об этом сообщило Министерство юстиции.
Передача предприятия в собственность государства стала возможной благодаря иску Министерства юстиции к Высшему антикоррупционному суду о применении санкций изъятия в доход государства активов российской компании «Невская косметика».
Трансформация бывших российских активов в эффективные украинские предприятия — не только экономическая деколонизация, но и усиление промышленного потенциала Украины.
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