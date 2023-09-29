Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий — Finance.ua

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Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий

Личные финансы
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Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий
Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий
Фонд госимущества объявил о запуске в тестовом режиме автоматизированной системы «Кадровый резерв ФГИУ».
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
«Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил автоматизированную систему „Кадровый резерв ФГИУ“ — ключевой инструмент для эффективного поиска профессиональных кандидатов на руководящие должности государственных предприятий. Система разработана Офисом цифровой трансформации ФГИУ в сотрудничестве с другими подразделениями Фонда», — сказано в сообщении.
Теперь каждый гражданин Украины может пересмотреть актуальную информацию о вакансиях руководителей компаний, которые находятся в управлении Фонда.
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Более того, кто угодно сможет через эту систему подать анкету кандидата в электронном виде. Это возможность попасть в кадровый резерв ФГИУ и получать предложения в соответствии с указанными пожеланиями от Фонда.
«Внедрение нового механизма — это возможность повысить эффективность и качество управления государственными активами Украины, а также избежать коррупционных рисков. Внедрение системы должно помочь Фонду госимущества привлечь менеджеров, отвечающих современным вызовам и гарантирующих стабильное развитие и прибыль госпредприятиям», — говорят в ФГИУ.
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По материалам:
Finance.ua
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