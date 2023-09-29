Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий — Finance.ua

Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий Сегодня 18:45 — Личные финансы

Фонд госимущества запустил сайт вакансий на руководящие должности госпредприятий

Фонд госимущества объявил о запуске в тестовом режиме автоматизированной системы «Кадровый резерв ФГИУ».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил автоматизированную систему „Кадровый резерв ФГИУ“ — ключевой инструмент для эффективного поиска профессиональных кандидатов на руководящие должности государственных предприятий. Система разработана Офисом цифровой трансформации ФГИУ в сотрудничестве с другими подразделениями Фонда», — сказано в сообщении.

Теперь каждый гражданин Украины может пересмотреть актуальную информацию о вакансиях руководителей компаний, которые находятся в управлении Фонда.

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Более того, кто угодно сможет через эту систему подать анкету кандидата в электронном виде. Это возможность попасть в кадровый резерв ФГИУ и получать предложения в соответствии с указанными пожеланиями от Фонда.

«Внедрение нового механизма — это возможность повысить эффективность и качество управления государственными активами Украины, а также избежать коррупционных рисков. Внедрение системы должно помочь Фонду госимущества привлечь менеджеров, отвечающих современным вызовам и гарантирующих стабильное развитие и прибыль госпредприятиям», — говорят в ФГИУ.

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