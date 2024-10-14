Фонд госимущества за неделю привлек на аукционах по аренде почти ₴900 тысяч — Finance.ua

Фонд госимущества за неделю привлек на аукционах по аренде почти ₴900 тысяч Сегодня 17:45

Фонд госимущества за неделю привлек на аукционах по аренде почти ₴900 тысяч

Фонд государственного имущества Украины 7−11 октября по результатам торгов по аренде государственного имущества привлек в бюджет 890,8 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Команда Фонда госимущества на прошлой неделе провела 41 аукцион по аренде, из них состоялось 32 на сумму — 890 825 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торгах в общей сложности приняли участие 48 участников.

Самым дорогим лотом стали нежилые помещения во Львове. Общая площадь недвижимости составляет 3,5 тыс. кв. м. На аукцион зарегистрировался один участник и предложил финальную стоимость 286 тыс. грн. при начальной в 283 тыс. грн.

На этой неделе ФГИ планирует провести 48 аукционов по аренде государственного имущества.

Как сообщалось, 7−11 октября на приватизационных аукционах Фонд государственного имущества Украины привлек 3,94 млрд грн.

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