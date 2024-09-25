Приватизация на 5 млрд грн: анализ самых дорогих лотов Фонда госимущества (инфографика) — Finance.ua

Приватизация на 5 млрд грн: анализ самых дорогих лотов Фонда госимущества (инфографика) Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

Приватизация на 5 млрд грн: анализ самых дорогих лотов Фонда госимущества (инфографика)

Государство получило почти 3,5 млрд грн за 20 самых дорогих лотов по стартовой цене, проданных до введения в Украине военного положения.

Об этом сообщает в исследовании YouControl.

После 24 февраля общая стоимость проданных других 20 лотов составила 1,7 млрд грн.

Самой дорогой за последние 6 лет стала

«Калушская теплоэлектроцентраль — новая», предприятие приобрели за 801 млн грн. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали 40 самых дорогих лотов Фонда государственных имуществ по стартовой цене и выявили связанность победителей с финансово-промышленными группами и появление новых интересных тенденций.

Соглашения по 11 лотам, проданным до начала полномасштабного вторжения, были подписаны в 2021 году, 5 — в 2020 году, 3 — в 2019 году и 1 — в 2018 году.

За это время продали 4 государственных пакета акций предприятий, 5 единых имущественных комплексов госкомпаний, целостный имущественный комплекс «Одессавинпром».

А также ряд отдельных объектов недвижимости, среди которых части помещений завода «Арсенал», административное здание рядом с торговым центром «Ocean Plaza», здание гостиницы «Рассвет» в Днепре и т. д. В столице находятся 9 проданных лотов, 2 — на Львовщине и по одному — в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

От продажи проанализированных 20 объектов, реализованных до 24.02.2022 года и имеющих самую высокую стартовую цену, государство получило почти 3,5 млрд грн.

Соглашения по 11 лотам после введения в Украине военного положения были подписаны в 2023 году, 5 — в 2022 году и 4 — в 2024 году. За этот период продано 4 государственных пакета акций предприятий, в частности, акции двух ювелирных заводов, 12 единых имущественных комплексов госкомпаний, таких как: «Морской торговый порт Усть-Дунайск», «Отель «Казацкий», «Электронмаш» и 4 отдельных объекта недвижимости ГП «Укрспирт». В Киеве находятся 5 из проданных лотов, 4 — во Львовской области, 3 — в Одесской, по 2 компании на Тернопольщине и Днепропетровщине. И по одной — в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях. Общая стоимость лотов, проданных после начала полномасштабного вторжения, имевших самую большую стартовую цену, составила 1,7 млрд грн.

Подавляющее большинство из проанализированных 40 лотов проданы по цене, превышающей стартовую. Однако есть 4 лота, которые реализованы государством по стартовой цене через выкуп по цене, предложенной участником. А также 2 объекта, отданных по более низкой стоимости через аукцион по методу пошагового снижения стартовой цены и дальнейшей подачи ценовых предложений.

До 24.02.2022 года самым дорогим по цене продажи и приросту от стартовой стоимости стал «Отель «Днепр» на Крещатике. По результатам По результатам аукциона , цена выросла более чем в 13 раз и составила 1,1 млрд грн, также в этих торгах приняло участие наибольшее количество участников — 29.

После начала полномасштабного вторжения наибольший прирост — более чем в 5 раз от стартовой цены до цены продажи объекта, произошел при реализации единого имущественного комплекса (далее — ЕИК) Киевского экспериментального протезно-ортопедического предприятия, за который соревновались 13 участников. Сумма продажи составила 165 млн грн при стартовой цене более 31 млн грн.

Самым дорогим проданным лотом за этот период стал ЕИК ГП «Отель «Казацкий» рядом с Майданом Незалежности. Его рядом с Майданом Незалежности. Его продали за 400 млн + 1 тыс. грн при стартовой стоимости в 155,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

До введения в Украине военного положения стартовая стоимость объектов государственной приватизации была выше. Кроме того, среди двадцатки самых дорогих лотов, выставленных на продажу до 24.02.2022 года, было 6 единых имущественных комплексов государственных предприятий. После начала полномасштабного вторжения количество таких лотов выросло вдвое и составило 12.

Почти половина проанализированных объектов, проданных до 24.02.2022 года, расположены в Киеве. После введения в Украине военного положения интерес инвесторов сместился в другие области.

Большинство госпредприятий, чьи имущественные комплексы были реализованы государством, есть и были убыточными. Приватизация государственных объектов является одним из средств дополнительных поступлений в бюджет. Часто одним из условий приватизации является погашение задолженности как перед бюджетом, так и по заработной плате перед работниками.

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