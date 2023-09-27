Фонд госимущества провел в этом году 300 успешных аукционов — Finance.ua

Фонд госимущества провел в этом году 300 успешных аукционов Сегодня 18:36

С начала года Фонд государственного имущества Украины провел 300 успешных приватизационных аукционов, в которых приняли участие 1556 предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

«В приватизации в 2023 году приняли участие 1556 предпринимателей. В среднем за каждый объект соперничают более 5 предпринимателей — это на 60% больше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении.

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Всего с начала года успешно завершилось 300 аукционов. Финальные ставки, предложенные победителями, уже составили более 2,4 млрд грн. Кроме того, они платят 20% НДС и должны вернуть долги предприятий перед бюджетом и работниками.

По информации ФГИУ, по сравнению со средними поступлениями за предыдущие годы сумма средств, поступившая в бюджет за 8 месяцев этого года, выросла в 4,5 раза и стала рекордной за последние 10 лет.

Напомним, с 21 по 25 августа сумма победных ставок приватизационных аукционов Фонда госимущества достигла 3,2 млн грн. В 7 аукционах приняло участие 36 участников, а благодаря конкуренции цена активов выросла в 11 раз от стартовой цены.

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