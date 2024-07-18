Фонд госимущества продал отель «Казацкий» за ₴400 миллионов — Finance.ua

Фонд госимущества продал отель «Казацкий» за ₴400 миллионов Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал отель «Казацкий» за ₴400 миллионов

Сегодня, 18 июля 2024 года, Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля «Казацкий».

Об этом сообщили в Фонде.

Стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен.

Торги проходили по правилам трехраундового английского аукциона на повышение цены. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн гривен. Эти средства после заключения сделки с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.

«Продажа нестратегических объектов — это внутренние резервы воюющей страны. Мы не только наполняем госбюджет, из которого финансируются Силы обороны, но и создаем новые возможности для бизнеса и развития территорий», — подчеркивает глава Фонда Виталий Коваль.

Напомним, от запуска приватизационных аукционов в системе Прозорро. Продажи в государственный и местные бюджеты по итогам более 6 тысяч торгов поступило более 17,5 млрд гривен.

По состоянию на июль 2024 года в системе объявлено более сотни онлайн-аукционов по приватизации государственного и коммунального имущества. Принять участие в торгах может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок Прозорро. Продажи

Справка Finance.ua:

Отель «Казацкий» площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основной вид деятельности — гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицами движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т. п. ).

). По состоянию на конец марта у отеля имеется задолженность перед бюджетом почти в 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый владелец объекта в течение шести месяцев. На уплату стоимости лота у победителя есть 20 рабочих дней после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств в бюджет.

Согласно законодательству малая приватизация реализуется через онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи с 2018 года, на которых Фонд госимущества и громады продают объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен. Прозорро. Продажи гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность для всех в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

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