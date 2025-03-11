Фонд госимущества продал на прошлой неделе активов на ₴61 миллион — Finance.ua

Фонд госимущества продал на прошлой неделе активов на ₴61 миллион Сегодня 14:36

Фонд госимущества продал на прошлой неделе активов на ₴61 миллион

Фонд государственного имущества Украины провел 3−7 марта 16 успешных приватизационных аукционов, на которых привлек в бюджет 61,33 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 16 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 61,33 млн гривен. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.

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Всего за лоты соревновались 82 участника. Благодаря конкуренции средний рост стартовой цены достиг 15,07 раза.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал комплекс помещений общей площадью 321,7 кв. м. Цена недвижимости выросла со стартовых 905 грн до финальных 45,1 млн грн.

На этой неделе ФГИУ планирует провести 23 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений покупки очередной объект большой приватизации — государственный пакет акций ООО «Мотордеталь-Конотоп». Аукцион по продаже конфискованного предприятия пройдет 12 марта 2025 года. Стартовая цена лота — 278,5 млн грн.

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