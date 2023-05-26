Фонд госимущества продал киевский &quot;Эрмитаж&quot; за рекордные для малой приватизации 311 миллионов — Finance.ua
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Фонд госимущества продал киевский "Эрмитаж" за рекордные для малой приватизации 311 миллионов

Казна и Политика
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Фонд госимущества продал киевский &quot;Эрмитаж&quot; за рекордные для малой приватизации 311 миллионов
Фонд госимущества продал киевский "Эрмитаж" за рекордные для малой приватизации 311 миллионов
Фонд госимущества провел приватизационный аукцион двух зданий в центре Киева, помещений гостиницы «Эрмитаж», сумма победного предложения выросла почти в 15 раз от начальной стоимости.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Приватизационный аукцион двух зданий по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 26 прошел в системе «Прозорро.Продажи».
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В нем приняли участие 39 участников, сумма победного предложения выросла почти в 15 раз от стартовой (балансовой стоимости) — до 311 млн грн.
«Бизнес показывает высокую активность, способность и желание работать — благодаря этому мы получаем развитие предпринимательства, возобновление деловой активности, рост количества рабочих мест и увеличение привлеченных средств от приватизации, которые ФГИУ направляет на поддержку Сил обороны Украины», — отметил председатель ФГИУ Рустем Умеров.
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Рост цены лота к рыночной стоимости во время торгов обусловили конкуренцию и хорошую подготовку объекта к приватизации.
«В настоящее время это самая победная ставка среди всех аукционов с начала возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года», — добавили в ФГИ.
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После завершения нормативных процедур победитель аукциона получит в собственность:
  • фасадное здание общей площадью 3165,8 м² (пятиэтажное фасадное здание с подвалом);
  • здание во дворе общей площадью 1963,3 м² (четырехэтажное здание с подвалом во дворе, внутри квартала).
Объект был выставлен на приватизацию с условием заключения охранного договора на памятник истории и культуры местного значения.
У победителя есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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