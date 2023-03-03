Фонд госимущества получил в управление активы и имущество Януковича — Finance.ua

Фонд госимущества получил в управление активы и имущество Януковича Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Фонд госимущества получил в управление активы и имущество Януковича

Кабинет Министров передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы бывшего президента Виктора Януковича, в том числе на территории правительственной резиденции Межигорье.

Решение было принято 3 марта на заседании правительства, сообщила прессслужба ФГИУ.

«ФГИУ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить, чтобы оно работало во благо нашего государства и всех граждан», — заявил Глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Правительство приняло распоряжение на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 12 декабря 2022 года и постановления Апелляционной палаты этого же суда от 4 января 2023 года.

ФГИУ получил в управление квартиру и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом, два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, а также судно марки Бриг, два автомобиля Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.

Кабмин поручил ФГИ принять эффективные управленческие решения в отношении этих объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду.

Кроме того, правительство передало Фонду госимущества Центр отдыха и здоровья (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), гостинично-ресторанный комплекс (Киевская область, Вышгородский район, с/совет Сухолуцкий, «Акация»), жилой дом общей площадью 825,8 кв. м (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), дом общей площадью 619,6 кв. м (Киевская обл., Вышгородский район, с. Новые Петровцы), а также 100% ООО «Танталит» и 100% ООО «Дом Лесника».

Эти активы переданы ФГИУ в управление до момента их включения в состав парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

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