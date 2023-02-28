САП завершило следствие по завладению Януковичем угодьем Сухолучье — Finance.ua

САП завершило следствие по завладению Януковичем угодьем Сухолучье Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила дело по завладению угодьями «Сухолучье» бывшим президентом Виктором Януковичем и его сообщниками.

Прокурор ведомства принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении землей лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн бывшим президентом и еще тремя лицами.

Детективам НАБУ было поручено открыть материалы стороне защиты для ознакомления.

В САП напомнили, что в 2007 году бывший президент (тогда — премьер-министр) с целью завладения госимуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства, инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию этой замли из государственной собственности.

Для этого подельники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га. Впоследствии целевое назначение указанных участков меняли, что позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной Януковичу.

В 2009-2011 годах на этом участке построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Економічна Правда По материалам:

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