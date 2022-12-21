Фонд госимущества подготовил первые аукционы малой приватизации на 2023 год — Finance.ua

Фонд госимущества подготовил первые аукционы малой приватизации на 2023 год Сегодня 16:42 — Казна и Политика

Фонд государственного имущества Украины опубликовал на Prozorro. Продажи первых 7 объявлений о приватизационных аукционах, которые состоятся в январе 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ

В частности, к приватизации уже готовы: здание лаборатории в Белгород-Днестровском (Одесская), административное помещение в пгт Добровеличковка (Кировоградщина), помещение ветеринарной лаборатории с пристройками в Черновцах и фундамент нежилого здания в селе Мерешор (Закарпатская область).

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В ФГИУ напомнили, что с момента возобновления малой приватизации, в сентябре, проведено более 170 онлайн-аукционов. В них приняли участие более 800 участников, а в государственный бюджет перечислено 1,147 млрд. Также до конца 2022 года должно состояться еще 28 приватизационных аукционов.

Напомним, в ноябре Верховная Рада приняла закон об упрощении процедуры приватизации государственного и коммунального имущества, находящегося в налоговом залоге. Это позволяет разблокировать процедуру приватизации 41 объекта государственной формы собственности с совокупной стартовой ценой в 1 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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