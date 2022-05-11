Фонд гарантирования возобновляет продажу активов банков-банкротов — Finance.ua

Первыми лотами станут объекты недвижимости банков «Земельный капитал» и «Мисто банк». Часть активов будет выставлена впервые, часть — уже хорошо знакома рынку. Ожидаем, что первые аукционы состоятся в системе Prozorro. Продажи уже в первых числах июня", — сказал директор департамента консолидированных продаж активов фонда Александр Кульчицкий.
Кроме того, уже идет предпродажная подготовка активов МР Банка и Проминвестбанка.
Отметим, продажу активов ликвидируемых банков приостанавливали из-за войны. Это было продиктовано не только отсутствием спроса, но и закрытием доступа к реестрам, что фактически исключало возможность оформления сделок.
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