Фонд гарантирования возобновляет продажу активов банков-банкротов — Finance.ua

Фонд гарантирования возобновляет продажу активов банков-банкротов

Сегодня 18:35 — Казна и Политика

Фонд гарантирования вкладов возобновляет продажу ликвидируемых активов банков. Уже в ближайшее время информация о первых лотах будет заведена в систему Prozorro.Продажи.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

На аукционы будут выставлены объекты недвижимости, находящиеся на балансе ликвидируемых банков.

Читайте также Ставки по депозитам в гривне упали до самого низкого уровня в истории

Первыми лотами станут объекты недвижимости банков «Земельный капитал» и «Мисто банк». Часть активов будет выставлена впервые, часть — уже хорошо знакома рынку. Ожидаем, что первые аукционы состоятся в системе Prozorro. Продажи уже в первых числах июня", — сказал директор департамента консолидированных продаж активов фонда Александр Кульчицкий.

Кроме того, уже идет предпродажная подготовка активов МР Банка и Проминвестбанка.

Отметим, продажу активов ликвидируемых банков приостанавливали из-за войны. Это было продиктовано не только отсутствием спроса, но и закрытием доступа к реестрам, что фактически исключало возможность оформления сделок.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.