Фонд гарантирования вкладов продает отраслевой пул активов 4 банков — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов продает отраслевой пул активов 4 банков Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов продает отраслевой пул активов 4 банков

Как сообщил ФГВФЛ, 28 мая 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже второго отраслевого мегапула активов АО «МР Банк», АО «Мегабанк», ПАО «Проминвестбанк» и АО «Банк Сич», ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

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Активы, включенные в состав лота GL20N1026069, объединены по общему признаку (КВЭД должника — перерабатывающая промышленность), ранее торговались в составе отраслевых пулов, но не были реализованы, поэтому были объединены в один отраслевой мегапул.

На торги выставлены права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, и дебиторская задолженность субъектов хозяйствования.

В залог по кредиту оформлены жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, имущественные права на недвижимое имущество, депозит, оборудование, транспорт, товары, финансовое поручительство и т. д. В частности, в залоге:

жилой дом с дворовыми зданиями и сооружениями общей площадью 45,8 кв. м в Тернопольской области;

недвижимость и оборудование кондитерского производства в г. Днепре, а именно: административно-бытовой корпус общей площадью более 6,4 тыс. кв м, трансформаторная подстанция и главный корпус общей площадью более 29 тыс. кв м, холодильно-компрессорное здание общей площадью 1, 7 тыс. кв м, помещения подготовительного отделения общей площадью 453,0 кв м, весовые, склад, градирные, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество;

нежилые помещения, среди которых есть цех ватина и склад, общей площадью около 4,5 тыс. кв. м в Днепропетровской области;

нежилые здания и сооружения общей площадью почти 9,6 тыс. кв. м и здание бывшего заводоуправления площадью более 1,3 тыс. кв. м в г. Сумы;

пункт приема металлолома площадью более 1,1 тыс. кв. м и другие объекты недвижимости в разных населенных пунктах Сумской области;

нежилая недвижимость с трансформаторной подстанцией и зданием щитовой общей площадью около 1,3 тыс. кв м в Черниговской области;

право на получение в собственность нежилого здания деревообрабатывающего цеха готовностью 90% общей площадью 352 кв. м в Закарпатской области.

Обращаем внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

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Начальная цена лота GL20N1026069 — 622,7 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Подробная информация об лоте в публичном паспорте активов по ссылке , условия участия в торгах и ссылке на аукцион здесь . Кроме того, подробная информация об активах в составе пулов представлена ​​в комнате данных в помещении банка и в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к которой по ссылке

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Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение ликвидируемых требований кредиторов банков.

Справка Finance.ua:

Фонд не возмещает средства:

по вкладам юридических лиц;

по вкладам в размере менее 10 гривен;

по вкладам в банковских металлах. Так, вклады в банковских металлах могут казаться надежными, однако они не гарантируются Фондом;

по вкладам, размещенным на индивидуальных условиях. То есть, не гарантируются депозиты, привлеченные на «особых» акционных условиях, которые не предлагаются публично всем вкладчикам;

не возмещаются денежные средства по вкладам, которые переданы банку в доверительное управление. Доверительные операции — это действия, в ходе которых клиенты передают собственные средства банкам для их дальнейшего инвестирования от имени и по поручению клиентов на разных рынках с целью получения прибыли. Для совершения такой сделки заключается договор доверительного управления.

Также специалисты отмечают, что гарантии Фонда не распространяются на вклады, находящиеся под залогом. К примеру, не возмещаются средства по вкладам, которые переданы банку под залог кредитного контракта.

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