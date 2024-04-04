Фонд гарантирования продает два земельных участка около Киева — Finance.ua

Фонд гарантирования продает два земельных участка около Киева
12 апреля 2024 г. в системе Prozorro. Продажи состоятся аукционы по продаже активов ПАО «Проминвестбанк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Отдельными лотами на торги выставляются два земельных участка в Киевской области.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов.
Оба участка находятся в пгт Козин Обуховского района Киевской области — пригороде столицы.
Целевое назначение выставленных на торги участков — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок). Площадь каждого участка составляет 0,6 га.
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Поселок находится на берегу реки Козинка, рядом зоны отдыха, в самом поселке развитая инфраструктура — разнообразные заведения питания, базы отдыха, больницы, продуктовые магазины, организовано регулярное движение общественного транспорта с Киевом.
Подробная информация о торгах доступна по ссылке.
Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением стартовой цены. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
Средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков.
Справка Finance.ua:
- В течение марта в системе Prozorro. Продажи было объявлено 575 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Результативными были 37 аукционов по продаже активов 8 банков.
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