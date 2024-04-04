Фонд гарантирования продает два земельных участка около Киева — Finance.ua

Фонд гарантирования продает два земельных участка около Киева Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования продает два земельных участка около Киева

12 апреля 2024 г. в системе Prozorro. Продажи состоятся аукционы по продаже активов ПАО «Проминвестбанк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. Отдельными лотами на торги выставляются два земельных участка в Киевской области.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов.

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Оба участка находятся в пгт Козин Обуховского района Киевской области — пригороде столицы.

Целевое назначение выставленных на торги участков — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок). Площадь каждого участка составляет 0,6 га.

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Поселок находится на берегу реки Козинка, рядом зоны отдыха, в самом поселке развитая инфраструктура — ​​разнообразные заведения питания, базы отдыха, больницы, продуктовые магазины, организовано регулярное движение общественного транспорта с Киевом.

Подробная информация о торгах доступна по ссылке

Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением стартовой цены. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков.

Справка Finance.ua:

В течение марта в системе Prozorro. Продажи было объявлено 575 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Результативными были 37 аукционов по продаже активов 8 банков.

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