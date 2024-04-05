Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов — Finance.ua

Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов Сегодня 08:03 — Личные финансы

Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов

Чтобы потребители были более осведомлены и могли защитить свои интересы, Финкульт рассказывает , какие именно средства, размещенные в банке, не возмещаются Фондом гарантирования вкладов в случае ликвидации банка.

Итак, Фонд не возмещает средства:

по вкладам юридических лиц

по вкладам в размере менее 10 гривен;



по вкладам в банковских металлах. Да, вклады в банковских металлах могут казаться надежными, однако они не гарантируются Фондом;



по вкладам, размещенным на индивидуальных условиях. То есть не гарантируются депозиты, привлеченные на «особых» акционных условиях, которые не предлагаются публично всем вкладчикам;



не возмещаются денежные средства по вкладам, которые переданы банку в доверительное управление. Доверительные операции — это действия, в ходе которых клиенты передают собственные средства банкам для их дальнейшего инвестирования от имени и по поручению клиентов на разных рынках с целью получения прибыли. Для совершения такой сделки заключается договор доверительного управления.

Также специалисты отмечают, что гарантии Фонда не распространяются на находящиеся под залогом вклады. К примеру, не возмещаются средства по вкладам, которые переданы банку под залог кредитного контракта.

Денежные средства, привлеченные банком от выдачи (выпуска) сберегательного сертификата банка или депозитного сертификата банка, не являются вкладом и соответственно не гарантируются. Напомним, сберегательный сертификат — это ценная бумага, подтверждающая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (владельца сертификата) на получение после истечения установленного срока суммы вклада и процентов.

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Юридические и физические лица, средства которых не гарантированы, после принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка вправе заявить Фонду о своих кредиторских требованиях к банку.

Кредиторами банка являются юридические или физические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку по его имущественным обязательствам.

Удовлетворение таких требований осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка.

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