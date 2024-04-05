Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов — Finance.ua

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Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов

Личные финансы
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Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов
Какие средства не возмещает Фонд гарантирования вкладов
Чтобы потребители были более осведомлены и могли защитить свои интересы, Финкульт рассказывает, какие именно средства, размещенные в банке, не возмещаются Фондом гарантирования вкладов в случае ликвидации банка.
Итак, Фонд не возмещает средства:
  • по вкладам юридических лиц
  • по вкладам в размере менее 10 гривен;
  • по вкладам в банковских металлах. Да, вклады в банковских металлах могут казаться надежными, однако они не гарантируются Фондом;
  • по вкладам, размещенным на индивидуальных условиях. То есть не гарантируются депозиты, привлеченные на «особых» акционных условиях, которые не предлагаются публично всем вкладчикам;
  • не возмещаются денежные средства по вкладам, которые переданы банку в доверительное управление. Доверительные операции — это действия, в ходе которых клиенты передают собственные средства банкам для их дальнейшего инвестирования от имени и по поручению клиентов на разных рынках с целью получения прибыли. Для совершения такой сделки заключается договор доверительного управления.
Также специалисты отмечают, что гарантии Фонда не распространяются на находящиеся под залогом вклады. К примеру, не возмещаются средства по вкладам, которые переданы банку под залог кредитного контракта.
Денежные средства, привлеченные банком от выдачи (выпуска) сберегательного сертификата банка или депозитного сертификата банка, не являются вкладом и соответственно не гарантируются. Напомним, сберегательный сертификат — это ценная бумага, подтверждающая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (владельца сертификата) на получение после истечения установленного срока суммы вклада и процентов.
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Юридические и физические лица, средства которых не гарантированы, после принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка вправе заявить Фонду о своих кредиторских требованиях к банку.
Кредиторами банка являются юридические или физические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку по его имущественным обязательствам.
Удовлетворение таких требований осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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