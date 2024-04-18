Фонд гарантирования выставил на торги межотраслевой пул активов трех банков-банкротов — Finance.ua

Фонд гарантирования выставил на торги межотраслевой пул активов трех банков-банкротов Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

24 апреля в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже межотраслевого пула, сформированного из активов АО «МР Банк», АО «Мегабанк» и ПАО «Проминвест», ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отмечается, что межотраслевой пул включает в себя активы, по которым должники проводят различные виды экономической деятельности. В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

В Фонде обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

В залог банков оформлены:

жилой дом с дворовыми сооружениями общей площадью 318 кв. м в Закарпатской области;

коммерческая недвижимость в разных регионах Украины, в частности, здание площадью 108,1 кв. м в Тернопольской области, подвальное помещение площадью 104,4 кв. м в г. Тернополь;

земельные участки общей площадью 21,4337 га Киевской области.

Каждый актив, включенный в состав лота, не менее 4 раз выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro. Продажи, но ни один потенциальный инвестор не проявил интерес к ним.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых банков.

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