Фонд гарантирования подал иск против Госаудитслужбы — Finance.ua

Фонд гарантирования подал иск против Госаудитслужбы Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Фонд гарантирования подал иск против Госаудитслужбы

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц назвали необоснованными комментарии Госаудитслужбы о заниженных ценах реализованных активов неплатежеспособных банков.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ

«Фонд ведет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства. Какие-либо предположения о потере стоимости активов при продаже абсолютно безосновательны. Потеря стоимости происходит до момента признания банка неплатежеспособным <…> И все обвинения в том, что цена продажи активов ниже балансовой и оценочной, предвзятые», — говорится в сообщении.

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В Фонде гарантирования подчеркнули, что всегда выставляют активы на первые аукционы по 100% балансовой или оценочной стоимости — по большей из этих двух величин — и применяют один подход ко всем активам: все они выставляются на прозрачные открытые торги в системе Prozorro.Продажи. Однако инвестор всегда платит столько, сколько актив реально стоит.

Это зависит от качества актива. В тех неплатежеспособных банках, где достаточно качественных активов, расчеты с кредиторами доходят до 100%. Там, где кредиты не платятся 7, 8, 9 лет, отсутствует залоговое имущество, есть другие отягощающие факторы, актив по всем законам логики не может стоить хоть какую-то приличную цену.

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Следовательно, комментарии ГАСУ, распространенные в СМИ, о цене реализации активов неплатежеспособных банков в фонде назвали избирательными и необоснованными — в них не учтен ряд ключевых позиций, что коренным образом исказило реальную картину.

ФГВФЛ обратился в суд с иском против ГАСУ о нарушении процедур проверки фонда.

Укрінформ По материалам:

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