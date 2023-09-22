Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ» — Finance.ua
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Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ»

Недвижимость
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Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ»
Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ»
ГУ «Фонд энергоэффективности» распространило действие программы «ВідновиДІМ» на территорию всей Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Отныне Программа „ВідновиДІМ“ действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий (в том числе территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы), а также населенных пунктов, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, которые расположены на линии разграничения», — говорится в сообщении.
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Кроме того, фонд установил новые предельные удельные стоимости ремонта повреждений конструкций крыши/покрытия здания (кроме противоаварийных работ по восстановлению несущей способности конструкции перекрытия верхнего этажа):
  • 1550 грн/м² - ремонт гидроизоляционного покрытия крыши (мягкой кровли);
  • 1800 грн/м² - ремонт скатного покрытия;
  • 2100 грн/м² — теплоизоляция перекрытия последнего этажа и/или покрытие здания (мансарды), кроме звукоизоляции между этажами;
  • 3950 грн/м² - восстановление совмещенного покрытия (с утеплением).
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Среди документов, которые должны подавать ОСМД для участия в программе, появилась копия выписки из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации.
Как сообщалось, с ноября 2022 года Фонд энергоэффективности реализует программу «ВідновиДІМ», которая предусматривает предоставление компенсации на ремонт многоквартирных домов, которые разрушились из-за боевых действий, но не требуют капитального восстановления. С момента запуска программа действовала в четырех областях — Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской.

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По материалам:
Укрінформ
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