Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ» — Finance.ua

Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ» Сегодня 11:14 — Недвижимость

Фонд энергоэффективности расширил действие программы «ВідновиДІМ»

ГУ «Фонд энергоэффективности» распространило действие программы «ВідновиДІМ» на территорию всей Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий.

«Отныне Программа „ВідновиДІМ“ действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий (в том числе территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы), а также населенных пунктов, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, которые расположены на линии разграничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, фонд установил новые предельные удельные стоимости ремонта повреждений конструкций крыши/покрытия здания (кроме противоаварийных работ по восстановлению несущей способности конструкции перекрытия верхнего этажа):

1550 грн/м² - ремонт гидроизоляционного покрытия крыши (мягкой кровли);

1800 грн/м² - ремонт скатного покрытия;

2100 грн/м² — теплоизоляция перекрытия последнего этажа и/или покрытие здания (мансарды), кроме звукоизоляции между этажами;

3950 грн/м² - восстановление совмещенного покрытия (с утеплением).

Среди документов, которые должны подавать ОСМД для участия в программе, появилась копия выписки из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации.

Как сообщалось, с ноября 2022 года Фонд энергоэффективности реализует программу «ВідновиДІМ», которая предусматривает предоставление компенсации на ремонт многоквартирных домов, которые разрушились из-за боевых действий, но не требуют капитального восстановления. С момента запуска программа действовала в четырех областях — Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской.

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Укрінформ По материалам:

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