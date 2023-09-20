Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление, — Евроинвестбанк — Finance.ua
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Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление, — Евроинвестбанк

Казна и Политика
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Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление, — Евроинвестбанк
Украина не может ждать окончания войны, чтобы начать восстановление, — Евроинвестбанк
Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что восстановление Украины должно начаться сейчас, и не стоит ждать, пока закончится война в стране.
Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на интервью Bloomberg Radio, Хойер отметил, что меры поддержки для Украины должны быть осуществлены сейчас, а не однажды, когда «высохнут чернила под мирным договором».
«Нет никакой возможности ждать окончания военного противостояния, прежде чем начать реконструкцию… То, что сейчас необходимо, — это сохранить экономику, обеспечить налоговые поступления, сохранить сельскохозяйственный сектор, чтобы он мог осуществлять экспорт», — сказал Хойер.
Сообщается, что ЕИБ уже выделил Украине 1,7 млрд евро на восстановление школ, больниц и социального жилья, разрушенного российскими бомбардировками. Хойер также отметил недавнее финансирование восстановления больницы в Одессе.
«Если вы хотите сохранить экономику, ваши мосты, железные дороги, системы общественного транспорта должны работать. Это ключевое направление нашей деятельности», — сказал президент ЕИБ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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