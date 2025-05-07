Фонд будет создан с целью инвестиций: Свириденко о соглашении по ископаемым — Finance.ua
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Фонд будет создан с целью инвестиций: Свириденко о соглашении по ископаемым

Казна и Политика
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Будущий совместный Фонд Украины и США, предусмотренный соглашением о недрах, будет создан с целью инвестиций в проекты по добыче и переработке полезных ископаемых.
Об этом на заседании комитета по вопросам международной политики сказала первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, передает Общественное.
Министерство прокомментировало, что как представительница правительства была уполномочена подписать одно межправительственное соглашение и объяснила, почему на фото министр финансов США Скотт Бессент держит два соглашения, а она одно.
Первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр экономики США Скотт Бессент после подписания соглашения.
Первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр экономики США Скотт Бессент после подписания соглашения., Фото: Минэкономики
«Бессен держит в руках английскую версию соглашения и украинскую версию соглашения. Я держу украинскую версию соглашения», — сказала Свириденко.
Она также заявила, что соглашение об ограниченном партнерстве не является частью соглашения об ископаемых или его приложением.
«Это отдельное соглашение, которое не может выходить за пределы межправительственного соглашения. Оно должно соответствовать Конституции и законам Украины и детализировать это межправительственное соглашение и не противоречить ему ни в одной части», — сказала министр.
Что касается геологоразведки, то, по словам Свириденко, совместный Фонд никоим образом «не регулирует, не регламентирует добычу полезных ископаемых.

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«Это должна быть отдельная бюджетная программа, представленная и инициированная Министерством. Этот фонд создан с целью инвестиций, а как раз может инвестировать во все проекты, связанные и с добычей, и с переработкой полезных ископаемых, все, что связано с добычей нефти и газа. И это конкретно и прямо сказано в тексте соглашения», —
Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что соглашение бессрочное и это позволит реализовывать «супердолгосрочные инвестиционные проекты» в пользу украинской экономики.
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«Поэтому это в наших интересах, чтобы оно действовало бессрочно. Это не означает, что это соглашение не может быть прекращено в соответствии с Законом о международных договорах Украины и другими процедурами», — сказал чиновник.
Что касается согласования соглашения о недрах с Конституцией и стратегической целью интеграции в Европейский Союз, то, по словам Качки, на заседании комитета европейской и евроатлантической интеграции было одобрено решение, что этот документ «не противоречит обязательствам перед ЕС».

Справка Finance.ua:

  • В ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых, и касается оно 57 минералов.
По материалам:
suspilne.media
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