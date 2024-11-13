ФЛП насчитали более 141 млн грн штрафов за подакцизные товары — Finance.ua

ФЛП насчитали более 141 млн грн штрафов за подакцизные товары Вчера 11:45

16 119 камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизным товаром, уже провела Налоговая в этом году. Это проверки, которые основаны исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях, и должны выявить в поданной отчетности ошибки, завышения или занижения налогов. По результатам было начислено 9,53 млн грн штрафных санкций, из которых согласована почти вся сумма — 9,52 млн грн.

Об этом пишет Опендатабот

В прошлом году была зафиксирована самая большая сумма согласованных штрафов по результатам камеральных проверок — 21,96 млн грн. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, при том что самих проверок стало меньше.

Для сравнения, наибольшее количество камеральных проверок за последние 5 лет было проведено в 2020 году — 33 882 проверки. Однако в 2021 году их количество снизилось в 1,7 раза, а сумма штрафных санкций одновременно выросла в 1,6 раза — до 14,57 млн ​​грн.

Еще 8983 штрафных санкции было принято по результатам фактических проверок ФЛП, работающих с подакцизными товарами. Это рекордное количество за последние пять лет. Нарушители должны оплатить 132,2 млн грн.

В этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составляет 14,7 тысячи грн.

Фактические проверки проводятся по месту работы ФЛП, чтобы проверить соблюдение трудового законодательства, оборота наличных денег, наличие лицензий и т. д.

Для сравнения, в 2020—2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн в год. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.