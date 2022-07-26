FlixBus запустил автобусный маршрут из Украины в Словакию и Австрию — Finance.ua
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FlixBus запустил автобусный маршрут из Украины в Словакию и Австрию

Личные финансы
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FlixBus запустил автобусный маршрут из Украины в Словакию и Австрию
FlixBus запустил автобусный маршрут из Украины в Словакию и Австрию
Оператор автобусных перевозок FlixBus объявил об открытии первой автобусной линии из Украины в Словакию и Австрию: Львов — Санкт-Пельтен. Первая поездка состоится уже на этой неделе, 29 июля 2022 года.

Маршрут и график

Линия получила номер N3272 и имеет полный маршрут: Львов — Стрый — Мукачево — Ужгород — Кошице — Пряшев — Попрад — Жилина — Тренчин — Трнава — Братислава — Вена — Санкт-Пельтен.
Автобусы будут отправляться 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, пятницу и субботу из Львова; во вторник, среду, субботу и воскресенье из Санкт-Пельтена.
Время в пути составляет 18,5 часов с учетом остановок и заложенным временем на пересечение словацкой границы. Однако из-за непредсказуемости задержек на границе время в пути может меняться.
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Так, со Стрыйской автостанции Львова автобус отправляется в 15:00 и прибывает в 6 утра в Братиславу, в 7:05 утра в Вену, а в 8:20 – до конечной остановки Санкт-Пельтен. Обратно автобус отправляется в 20:20 из Санкт-Пельтена, в 21:35 из Вены и 22:40 из Братиславы и прибывает в 15:40 на следующий день во Львов.
Это вторая новая линия, которую FlixBus запускает после начала полномасштабной войны в Украине. Так, 23 июня впервые отправились зеленые автобусы по маршруту N3230 Киев-Вроцлав. Всего компания уже имеет 11 линий из Украины в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.
Забудьте об очередях на железнодорожных вокзалах и затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
ITC.ua
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