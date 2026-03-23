FlixBus запускает новые международные маршруты из Киева

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus запускает новые автобусные маршруты из Украины в Польшу и Германию.

Киев — Вроцлав и Киев — Франкфурт, а также возобновляет маршрут из Полтавы в Катовице.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

FlixBus обеспечивает прямое соединение между 21 украинским городом и 7 странами Европы, предлагая удобную логистику и высокий уровень сервиса на каждом этапе поездки.

Полный маршрут N3236: Киев — Житомир — Ровно — Краков — Катовице — Вроцлав.

Рейсы из Киева будут выполняться во вторник, пятницу и субботу.

