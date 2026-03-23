FlixBus запускает новые международные маршруты из Киева
Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus запускает новые автобусные маршруты из Украины в Польшу и Германию.
Киев — Вроцлав и Киев — Франкфурт, а также возобновляет маршрут из Полтавы в Катовице.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
FlixBus обеспечивает прямое соединение между 21 украинским городом и 7 странами Европы, предлагая удобную логистику и высокий уровень сервиса на каждом этапе поездки.
Полный маршрут N3236: Киев — Житомир — Ровно — Краков — Катовице — Вроцлав.
Рейсы из Киева будут выполняться во вторник, пятницу и субботу.
Также по теме
FlixBus запускает новые международные маршруты из Киева
Dacia сократит производство на основном заводе и уволит 1,2 тысячи работников
Прибыль Audi в 2025 году упала на 14% из-за пошлин Трампа
Meta планирует масштабные сокращения персонала из-за роста расходов на ИИ
Facebook в 2025 году выплатил авторам контента почти 3 млрд долл.
Когда и где откроют ритейл-парк возле Ужгорода