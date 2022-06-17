FlixBus открывает новый маршрут из Киева во Вроцлав — Finance.ua

FlixBus открывает новый маршрут из Киева во Вроцлав

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FlixBus открывает новый маршрут из Киева во Вроцлав

Автобусный лоукостер FlixBus сообщил об открытии новой автобусной линии Киев-Вроцлав — первый рейс запланирован на 23 июня.

Автобусы будут отправляться 4 раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и пятницу из Киева; во вторник, среду, пятницу и субботу из Вроцлава. Полный маршрут рейса N3230 Киев-Вроцлав: Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Краков — Катовице — Вроцлав.

Относительно расписания он подстроен таким образом, чтобы можно было ехать по территории Украины только в дневное время. Так, из Киева автобус отправляется в 10:30 с Центрального автовокзала на Демеевской площади, в 11:30 — с автостанции «Киев» на улице Симона Петлюры, 32. В 2:35 ночи автобус прибывает в Краков, в 3:55 — в Катовице, а в 6:35 — во Вроцлав.

Назад из Вроцлава отправление в 20:00, в 22:45 — из Катовице, в 00:15 — из Кракова, и уже в 7:20 утра следующего дня автобус прибывает во Львов, в 10:45 — в Ровно, в 12:15 — в Новоград-Волынский, в 13:35 в Житомир, в 15:45 до автостанции «Киев» возле железнодорожного вокзала столицы, а в 16:15 — до Центрального автовокзала в Киеве.

Цены. Согласно данным сайта FlixBus, на 23 июня билет на рейс Киев — Вроцлав стоит 69 евро (на момент написания новости).

7 июня FlixBus возобновила вторую линию Киев-Варшава — номер N3221, вдобавок к ранее открытой линии N3222 в Варшаву. Новая линия курсирует дважды в неделю: через Житомир, Новоград-Волынский, Ровно, Луцк и Люблин и заезжает в Киев на автостанцию «Дачная» возле ст. м. Житомирская.

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