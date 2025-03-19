Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики

Мир
18
Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики
Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидаемых в декабре 2,6%.
В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.
Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидаемых ранее 2,1%, в 2026 году — на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось ранее, прогнозируют аналитики.
Читайте также
«Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и ​​замедлит темпы снижения процентных ставок Федрезерва», — отмечается в пресс-релизе.
«Смягчение налогово-бюджетной политики в Китае и Германии поможет снизить последствия увеличения таможенных тарифов на импорт в США, однако рост экономики еврозоны в этом году все равно будет гораздо слабее, чем прогнозировалось в декабре. Мексика и Канада столкнутся с технической рецессией из-за их тесных торговых связей с Соединенными Штатами», — считают аналитики агентства.
Читайте также
По оценкам Fitch, действующая ставка импортных пошлин (ETR) в США уже повысилась до 8,5% с 2,3% в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что показатель импорта из Европы, Канады, Мексики и других стран увеличится до 15% в текущем году, для Китая он составит 35%. В результате общий показатель ETR в текущем году вырастет до 18% перед снижением до 16% в следующем году. Это будет рекордное значение за 90 лет.
«Рост пошлин приведет к увеличению потребительских цен в США, снижению зарплат в реальном выражении и повышению затрат предприятий, в то время как рост неопределенности негативно отразится на настроениях бизнеса», — считают аналитики агентства.
Читайте также
Согласно их модели, увеличение пошлин замедлит рост экономики США, Китая и Европы примерно на 1 процентный пункт к 2026 году и ускорит американскую инфляцию на 1 п.п.
В этой связи Fitch прогнозирует, что Федрезерв отложит следующее снижение ставки до четвертого квартала 2025 года. В 2026 году ФРС может снизить ставку трижды из-за ослабления экономического роста.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems