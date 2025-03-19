Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики — Finance.ua

Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики Сегодня 10:27 — Мир

Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидаемых в декабре 2,6%.

В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидаемых ранее 2,1%, в 2026 году — на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось ранее, прогнозируют аналитики.

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«Новое правительство США начало глобальную торговую войну, которая замедлит рост как мировой, так и американской экономики, подстегнет инфляцию в Штатах и ​​замедлит темпы снижения процентных ставок Федрезерва», — отмечается в пресс-релизе.

«Смягчение налогово-бюджетной политики в Китае и Германии поможет снизить последствия увеличения таможенных тарифов на импорт в США, однако рост экономики еврозоны в этом году все равно будет гораздо слабее, чем прогнозировалось в декабре. Мексика и Канада столкнутся с технической рецессией из-за их тесных торговых связей с Соединенными Штатами», — считают аналитики агентства.

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По оценкам Fitch, действующая ставка импортных пошлин (ETR) в США уже повысилась до 8,5% с 2,3% в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что показатель импорта из Европы, Канады, Мексики и других стран увеличится до 15% в текущем году, для Китая он составит 35%. В результате общий показатель ETR в текущем году вырастет до 18% перед снижением до 16% в следующем году. Это будет рекордное значение за 90 лет.

«Рост пошлин приведет к увеличению потребительских цен в США, снижению зарплат в реальном выражении и повышению затрат предприятий, в то время как рост неопределенности негативно отразится на настроениях бизнеса», — считают аналитики агентства.

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Согласно их модели, увеличение пошлин замедлит рост экономики США, Китая и Европы примерно на 1 процентный пункт к 2026 году и ускорит американскую инфляцию на 1 п.п.

В этой связи Fitch прогнозирует, что Федрезерв отложит следующее снижение ставки до четвертого квартала 2025 года. В 2026 году ФРС может снизить ставку трижды из-за ослабления экономического роста.

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