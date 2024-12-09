Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины — Finance.ua

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Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины

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Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины
Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне RD — ограниченный дефолт.
Это решение приняло агентство, учитывая операции Украины с еврооблигациями за последние месяцы, сообщила пресс-служба Fitch Ratings.
Процесс реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины остается среди драйверов рейтинга. В то же время после успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось временно приостановить выплаты по внешнему коммерческому займу (Cargill $0,7 млрд), гарантированному государством еврооблигациями Укрэнерго ($825 млн) и варрантами ВВП.
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Местный долг остается стабильным. Рейтинг в национальной валюте CCC+ остался неизменным из-за приоритетного обслуживания внутреннего долга. Значительная часть долга принадлежит Нацбанку и государственным банкам, что уменьшает риски финансовой стабильности.
В агентстве ожидают, что война будет продолжаться в 2025 году, хотя вероятность прекращения огня растет. Финансовые потребности Украины в 2025 году составят $38 млрд, из которых значительная часть будет покрываться за счет поддержки стран G7 и использования замороженных российских активов.
Дефицит бюджета остается высоким — 19,1% ВВП в 2024 году, внешний долг достигнет 90,8% ВВП. Рост экономики Украины в 2024 году ожидается на уровне 4%.
В то же время в 2025 году рост замедлится до 2,9% из-за дефицита энергоресурсов и рабочей силы. Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на вызовы, связанные с войной и финансовыми трудностями.
По материалам:
Фінансовий клуб
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