Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в россии

Сегодня 11:45Фондовый рынок
0
Финский производитель краски и лаков Tikkurila сворачивает бизнес в россии — решили активировать варианты выхода из рф, включая возможные продажи или контролируемый выход с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании PPG (владелец Tikkurila).
Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать «минимальный объем», необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Всю прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.
Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.
Читайте также
Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.
«Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне PPG приняла решение активировать варианты выхода из россии, включая возможные продажи или контролируемый выход с российского рынка», — говорится в заявлении.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.