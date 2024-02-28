Финская компания требует от рф миллиардных компенсаций за незаконную конфискацию активов — Finance.ua

Финская компания требует от рф миллиардных компенсаций за незаконную конфискацию активов Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Финская компания требует от рф миллиардных компенсаций за незаконную конфискацию активов

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что начала арбитражный процесс против российских властей.

Об этом сообщает Yle

Компания требует от рф компенсации за незаконную конфискацию ее активов. Сумма компенсации соответствует стоимости акций ПАО «Фортум» и инвестиций на российский рынок.

Сумма иска может составить несколько миллиардов евро.

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Отмечается, что в апреле 2023 года российские власти незаконно изъяли активы Fortum и компания потеряла контроль над своими российскими предприятиями. Fortum назвал действия россии грубым нарушением международного права.

Уже в июле 2023 года Fortum направила российским властям сообщения о судебном разбирательстве. Однако российское правительство не отреагировало.

Fortum списала российские активы на 1,7 млрд евро в августе прошлого года.

Укрінформ По материалам:

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