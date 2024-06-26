Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии — Finance.ua

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Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии

Энергетика
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Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии
Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии
Финская энергетическая компания Gasum объявила об окончательном отказе от покупки и импорта сжиженного природного газа (СПГ) из россии с 26 июля.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Решение принято в связи с санкциями Европейского Союза, введенными 24 июня. Пакет санкций включает запрет, например, покупки или импорта СПГ из россии через терминалы ЕС, не подключенные к газовой сети блока. Запрет, включенный в пакет санкций, вступит в силу 26 июля 2024 года.
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В пресс-релизе отмечается, что санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с «Газпром экспортом», но являются форс-мажорным обстоятельством для закупки или импорта российского СПГ через терминалы, не подключенные к газораспределительной сети.
«Gasum следует всем санкциям ЕС и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля», — говорится в заявлении.
По материалам:
Укрінформ
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