Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии — Finance.ua

Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии Сегодня 05:45 — Энергетика

Финская компания с конца июля не будет покупать или импортировать СПГ из россии

Финская энергетическая компания Gasum объявила об окончательном отказе от покупки и импорта сжиженного природного газа (СПГ) из россии с 26 июля.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Решение принято в связи с санкциями Европейского Союза, введенными 24 июня. Пакет санкций включает запрет, например, покупки или импорта СПГ из россии через терминалы ЕС, не подключенные к газовой сети блока. Запрет, включенный в пакет санкций, вступит в силу 26 июля 2024 года.

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В пресс-релизе отмечается, что санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с «Газпром экспортом», но являются форс-мажорным обстоятельством для закупки или импорта российского СПГ через терминалы, не подключенные к газораспределительной сети.

«Gasum следует всем санкциям ЕС и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля», — говорится в заявлении.

Укрінформ По материалам:

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