Увеличение тарифа на свет позволит стабилизировать рынок электроэнергии, — Минэнерго Сегодня 19:45 — Энергетика

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку с государственного «Энергоатома» и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он пояснил, что увеличение тарифа на свет снизило стоимость услуги по финансированию льготной цены на электроэнергию для населения государственным «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго». Это было необходимо, потому что гидроэлектростанции подверглись значительным разрушениям.

«Эта услуга распределена таким образом, что ключевая нагрузка, а в определенные периоды это 90%, возлагается на „Энергоатом“, то есть „Укргидроэнерго“ будет иметь дополнительный ресурс для восстановления», — подчеркнул Галущенко.

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В то же время уменьшение стоимости услуги по финансированию льготного тарифа на свет позволяет стабилизировать рынок электроэнергии и направить дополнительные средства на восстановление энергетики.

«Сама услуга просто уменьшается. Соответственно, если услуга была больше 150 млрд по году, то с учетом того, что это полгода по факту у нас, чуть больше, то эта услуга будет уменьшена до около 120 млрд. Но это все равно 120 млрд, которые две государственные компании будут нести для того, чтобы тариф был такой, как есть — нерыночный», — подчеркнул Галущенко.

В итоге он добавил, что нагрузка просто была уменьшена до того минимального предела, который позволяет стабилизировать работу энергосистемы.

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