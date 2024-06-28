Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА

Энергетика
25
Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА
Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА
Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области сильно пострадала во время российских обстрелов и не подлежит восстановлению.
Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс».
Читайте также
По словам Онищук, россияне атаковали ТЭС более 12 раз.
«Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена», — говорит Онищук.
Она добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Уже согласовано выделить городу 6 котельных для социальных объектов и населения.
Читайте также
Глава Бурштынской громады Василий Андриешин ранее рассказывал, что ситуация с энергетическим оборудованием и самим зданием ТЭС критическая, у станции фактически нет крыши, передает местное издание «Галка».
«Я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование факелами, но тогда была разрушена только половина крыши», — сказал он.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.