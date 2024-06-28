Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА Сегодня 19:45 — Энергетика

Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению — Ивано-Франковская ОВА

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области сильно пострадала во время российских обстрелов и не подлежит восстановлению.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс».

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По словам Онищук, россияне атаковали ТЭС более 12 раз.

«Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена», — говорит Онищук.

Она добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Уже согласовано выделить городу 6 котельных для социальных объектов и населения.

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Глава Бурштынской громады Василий Андриешин ранее рассказывал, что ситуация с энергетическим оборудованием и самим зданием ТЭС критическая, у станции фактически нет крыши, передает местное издание «Галка».

«Я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование факелами, но тогда была разрушена только половина крыши», — сказал он.

theБабель По материалам:

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