Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро — Finance.ua

Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро

Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи почти в 200 миллионов евро. Это уже 27 партия военного оборудования для Украины. Общая стоимость оборонной помощи, которую Финляндия предоставила Украине, составляет 2.5 миллиарда евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

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Президент Финляндии Александр Стубб одобрил соответствующее решение о предоставлении военной помощи Украине в пятницу, 31 января.

Этот пакет, стоимостью почти 200 миллионов евро, разработан в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защититься в острой ситуации на фронте", — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

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По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи никакие детали относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи не разглашаются. При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в Силах обороны.

«От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является самой важной частью всего этого дела», — сказал министр обороны.

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