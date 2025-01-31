Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро — Finance.ua
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Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро

Казна и Политика
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Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро
Финляндия выделила Украине новый пакет помощи почти на 200 млн евро
Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи почти в 200 миллионов евро. Это уже 27 партия военного оборудования для Украины. Общая стоимость оборонной помощи, которую Финляндия предоставила Украине, составляет 2.5 миллиарда евро.
Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.
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Президент Финляндии Александр Стубб одобрил соответствующее решение о предоставлении военной помощи Украине в пятницу, 31 января.
Этот пакет, стоимостью почти 200 миллионов евро, разработан в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защититься в острой ситуации на фронте", — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.
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По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи никакие детали относительно точного содержания, способа и сроков доставки помощи не разглашаются. При оказании помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в Силах обороны.
«От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является самой важной частью всего этого дела», — сказал министр обороны.
По материалам:
suspilne.media
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